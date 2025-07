MSZ Francji zapowiedziało przygotowanie nowych sankcji UE wobec Rosji, by skłonić ją do rozejmu

Minister, który wypowiadał się na antenie radia France Inter, przypomniał, że w ubiegłym tygodniu Unia Europejska przyjęła pakiet sankcji wobec Rosji, „by zmusić Władimira (przywódcę Rosji Władimira Putina) do rozejmu”. Wyraził przekonanie, że 18. pakiet sankcji, ograniczający dochody Rosji z ropy naftowej, „powinien skłonić Putina do tego, by zmienił swoje kalkulacje i zgodził się na rozejm”.

Dodał następnie, że za tym pakietem pójdą dalsze działania. Poinformował, że polecił już swojemu zespołowi „przygotowanie następnego, nowego, jeszcze dotkliwszego pakietu”. Zaznaczył, że chodzi o sankcje unijne.

„Rozmiar naszego rynku, naszej gospodarki, która dziesięciokrotnie przewyższa rosyjską, powinien pozwolić nam dołożyć naszych wszelkich sił, w koordynacji ze Stanami Zjednoczonymi, (…) w celu doprowadzenia do zakończenia walk” – powiedział Barrot.

Wyraził nadzieję, że pakiet zostanie przyjęty „jak najszybciej” w celu „wyczerpania gospodarki wojennej” Rosji.

Szef MSZ Francji udzielał wywiadu telefonicznie z Ukrainy, gdzie przebywa z wizytą. W poniedziałek wieczorem Barrot powiedział, że żądania Rosji dotyczące negocjacji z Ukrainą są „maksymalistyczne” i „nie do zaakceptowania”. Nowa runda negocjacji odbędzie się w środę w Stambule.

Ministrowie ds. europejskich państw UE przyjęli w piątek w Brukseli 18. pakiet sankcji unijnych przeciw Rosji za jej inwazję na Ukrainę. Zakłada on m.in. objęcie restrykcjami kolejnych 105 statków z rosyjskiej tzw. floty cieni i ich armatorów oraz ograniczenie dostępu rosyjskich banków do finansowania. Zdaniem szefowej unijnej dyplomacji Kai Kallas jest to jeden z najsurowszych pakietów sankcji od początku wojny.