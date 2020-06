Morawiecki: Polska najmniej ucierpi na kryzysie wywołanym koronawirusem

Już ponad 80 mld zł wynosi wsparcie na ratowanie miejsc pracy i utrzymanie płynności finansowej w firmach po kryzysie wywołanym przez COVID-19. Tylko w ramach Tarczy Finansowej PFR na pomoc przedsiębiorcom rząd przeznaczył już ponad 47 mld zł. Firmy z subwencjami od PFR zatrudniają blisko 2,5 mln osób. Jedną z takich firm premier RP Mateusz Morawiecki odwiedził ostatnio na Mazowszu.

Jestem w firmie, która korzysta z Tarczy Antykryzysowej i planuje inwestować. Inwestycje pozwalają na ekspansję za granicę – powiedział Mateusz Morawiecki podczas wizyty w firmie Styropmin – jednej z największych producentów styropianu w Polsce, która korzysta z rządowego wsparcia na ratowanie miejsc pracy. Jak dodał, o to chodzi w naszym modelu gospodarczym, żeby wspierać przedsiębiorców, którzy mogą podbijać zagraniczne rynki.

Premier podkreślił, że Komisja Europejska potwierdziła, że Polska najmniej ucierpi na kryzysie wywołanym koronawirusem. Nasze działania antykryzysowe, gwarancje, poręczenia, gwarancje de minimis i bezpośrednie dotacje mają wpływ na ratowanie miejsc pracy – podsumował.

Rząd Polski pomaga przedsiębiorcom za pomocą różnych instrumentów. Oferuje pożyczki, zwalnia z płacenia składek na ubezpieczenie społeczne, przekazuje gotówkę w postaci subwencji. Proponuje również rozwiązania pomagające w zachowaniu płynności finansowej. Do tej pory do firm trafiło niemal 70 mld zł. To ogromne wsparcie w walce z kryzysem wywołanym pandemią. Co składa się na tą pomoc:

W ramach Tarczy Finansowej do firm trafiła już pomoc o wartości ponad 47 mld zł

To program wsparcia o wartości 100 mld zł skierowanym do mikrofirm oraz małych, średnich i dużych przedsiębiorstw. Działa od ponad miesiąca. W tym czasie do mikroprzedsiębiorców trafiło 14 mld zł, a do MŚP – 33,5 mld zł.

Przedsiębiorstwa te dają pracę ponad 2,42 mln osobom. Czas, w którym przedsiębiorcy otrzymują środki na konto wynosi od 24 do 48 godzin.

W ramach Tarczy Antykryzysowej w ramach różnych instrumentów do polskich firm trafiło już 24,24 mld zł

Do 9 czerwca przedsiębiorcy złożyli ponad 5,85 mln wniosków o skorzystanie z rozwiązań oferowanych przez Tarczę Antykryzysową. Do tej pory przyznano blisko 1,32 mln pożyczek mikroprzedsiębiorcom w wysokości blisko 6,6 mld zł.

Wypłacono również ponad 1,46 mln świadczeń postojowych w kwocie 2,86 mld zł. A w ramach ochrony miejsc pracy z Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych (FGŚP) przyznano ponad 5,09 mld zł.

ZUS zatwierdził zwolnienie ze składek za marzec – maj w ramach Tarczy Antykryzysowej na ponad 7,4 mld zł.

Pakiet pomocy BGK dla firm to już ponad 8 mld zł

Firmy dotknięte trudną sytuacją związaną z pandemią COVID-19 mogą skorzystać ze specjalnych rozwiązań, przygotowanych przez BGK we współpracy z ministerstwami i sektorem bankowym.

Kredyty dla MŚP z gwarancjami – 7,07 mld zł

Kredyty dla Dużych i Średnich z gwarancjami – 1,68 mld zł

Finansowanie UE dla MŚP – 75,80 mld zł