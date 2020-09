Morawiecki podczas Impact CEE: epidemia koronawirusa sprawiła, że stoimy przed wielkim wyzwaniem,

Premier RP Mateusz Morawiecki wziął udział w Impact’20 Connected Edition, który odbywa się w Warszawie. Dzisiaj – ze względu na sytuację na świecie – spotykamy się w nietypowych okolicznościach. Ale właśnie te nietypowe okoliczności są dla nas zarówno wyzwaniem, jak i ogromną szansą – podkreślił szef rządu podczas inauguracji wydarzenia.

Wpływ epidemii koronawirusa na polską gospodarkę

Trwająca od kilku miesięcy pandemia koronawirusa odbiła się na polskiej i światowej gospodarce. Kryzys, z którym się obecnie mierzymy, uznawany jest za największy po II wojnie światowej. Pomimo tego, Polska radzi sobie z nim lepiej niż inne kraje Unii Europejskiej. Wszystko za sprawą szybkiej reakcji rządu, który od samego początku wspiera polskich przedsiębiorców. Dzięki środkom z Tarczy Finansowej i Antykryzysowej udało się uratować wiele firm, a co za tym idzie również miejsc pracy.

Odkąd stało się jasne, że epidemia koronawirusa dokona głębokich zmian we wszystkich systemach gospodarczych, wszystkich państw świata, stoimy przed wielkim, nowym wyzwaniem, które wytyczy ścieżki na kolejne lata, a może nawet na kolejne dziesięciolecie – zauważył premier.

137 mld zł dla firm i pracowników oraz dobre prognozy na przyszłość

Premier dodał, że z sytuacji epidemii koronawirusa państwa wyjdą obronna ręką poprzez sprawne działanie państwa i odpowiednie regulacje legislacyjne. Naszym celem jest zapewnienie pracownikom stabilności zatrudnienia, a firmom możliwości rozwoju. Skuteczność naszych działań potwierdzają dane. Do polskich firm trafiło już ponad 137 mld zł.

Co ważne, według Eurostatu w lipcu w Polsce stopa bezrobocia wyniosła 3,2 proc. To drugi najlepszy wynik wśród państw Unii Europejskiej. Natomiast prognozy Komisji Europejskiej wskazują, że Polska w 2020 r. zanotuje najłagodniejszy spadek PKB wśród krajów Unii Europejskiej.

Równomierny rozwój Polski, czyli Plan na Rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju

Wsparcie rozwoju firm, więcej inwestycji i wyższe nakłady na innowacje, lepsza współpraca nauki i biznesu, a także ułatwienia dla przedsiębiorstw i promowanie oszczędności – to główne założenia Planu na Rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju.

Dzisiaj po kilku latach od zainaugurowania innowacyjnego Planu na Rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju możemy powiedzieć, że te pierwsze kroki w tej trudnej drodze poszły nam całkiem nieźle. To nasz wielki sukces gospodarczy – podsumował premier.

Szef rządu zauważył, że w danych statystycznych za zeszły rok dane za innowacyjność urosły jak nigdy wcześniej w ciągu 30 lat. Podkreślił, że to wciąż za mało, ale przyrost o blisko 1/4 to rekord 30-lecia. To znaczy, że Plan Odpowiedzialnego Rozwoju zachęca do innowacyjności i działa.

Innowacja kluczem do sukcesu – zamiast niskich kosztów pracy, wykwalifikowani pracownicy

Dla nas innowacja jest najważniejszą strategią wyrwania się z tej pułapki pomiędzy bogatym zachodem a ludnym wschodem, który oferuje niskie koszty pracy. Nie chcemy oferować niskich kosztów pracy, tylko wykwalifikowanych pracowników – poinformował premier.

Jak zauważył, obecnie wielu małych przedsiębiorców i start-upowców ma szansę sprzedawać swój produkt u naszych wielkich narodowych championów. To nasz sukces gospodarczy, który pokazał, że możemy wdrożyć dobrą strategię – imposybilizm został przełamany – dodał.

Kluczem do naszego sukcesu jest przekładanie polskich pomysłów na różnego rodzaju projekty komercyjne. To właśnie dzięki temu będą one mogły prezentować się na całym świecie.

Niezbędna jest dobra współpraca przedsiębiorców z państwem. Proponujemy jeden z najniższych podatków dla innowatorów, żeby przyciągać talenty i realizować te pomysły najpierw w Polsce, a potem w Europie i na całym świecie – mówił premier.

Estoński CIT szansą dla przedsiębiorców

Polski rząd wspiera firmy nie tylko podczas kryzysu wywołanego epidemią koronawirusa. Dowodem na to jest obniżka podatku CIT z 19 do 9 proc. oraz tzw. estoński CIT, który zacznie obowiązywać od stycznia przyszłego roku.

Eksplozja wolności gospodarczej – na to kładziemy nacisk. Wsłuchujemy się w głosy przedsiębiorców. Estoński CIT ma szansę być rewolucją dla przedsiębiorców – dodał szef rządu.

Estoński CIT to nowoczesny sposób opodatkowania, który promuje inwestycje i minimalizuje formalności przy rozliczeniu podatków. Dzięki temu rozwiązaniu firmy nie będą płacić podatku w miesięcznych, czy też kwartalnych zaliczkach, ani rozliczać się rocznie. Będą go płacić dopiero w momencie wypłaty zysku. Większe zdolności inwestycyjne polskich firm, wzrost produktywności i innowacyjności, czy oszczędność czasu przy rozliczeniach podatków – to tylko niektóre z korzyści, jakie zaoferuje małym i średnim przedsiębiorcom tzw. estoński CIT.

Polska domem dla przedsiębiorców białoruskich

Od samego początku, kiedy za naszą wschodnią granicą trwają powyborcze protesty, Polska aktywnie wspiera społeczeństwo białoruskie. Premier Mateusz Morawiecki prowadzi rozmowy z szefami państw i rządów Unii Europejskiej. W odpowiedzi na pogarszającą się sytuację na Białorusi polski rząd przyjął także pakiet pomocowy Solidarni z Białorusią .

Premier w swoim wystąpieniu podczas Impact CEE poinformował, że Polska otwiera szeroko swoje bramy dla przedsiębiorców białoruskich. Dla Was, drodzy przyjaciele z Białorusi, stwarzamy najlepsze z możliwych warunków, po to, żebyście mogli dalej dbać o suwerenną i walczyć o wolną i demokratyczną Białoruś – podkreślił.

Dyskusje o gospodarce podczas Impact CEE

W Warszawie spotkały się najważniejsze osoby ze świata biznesu oraz kluczowi decydenci nadający kształt polskiej gospodarce. W dwudniowym wydarzeniu biorą udział również przedstawiciele rządu, w tym premier Mateusz Morawiecki.

Impact CEE to 9 ścieżek o tematyce ekonomicznej. W trakcie warsztatów i wystąpień – zarówno na żywo jak i online – uczestnicy omawiają kluczowe kwestie gospodarcze. Wśród nich znalazły się m.in. zagadnienia związane z transformacją cyfrową w Europie Środkowo-Wschodniej, przyszłość sektora bankowego po COVID-19, wsparcie inwestycji po pandemii, czy rozwój usług e-zdrowia w Polsce.