Morawiecki o cenie maksymalnej gazu: to wielki sukces

„Udało nam się wynegocjować dużo niższy niż jeszcze parę tygodni temu pułap cenowy dla gazu. To się przełoży na mniej pieniędzy dla Federacji Rosyjskiej” – ocenił we wtorek na konferencji prasowej po posiedzeniu rządu premier Morawiecki. „Jest to ogromny sukces” – dodał.

Jak zaznaczył, „skutecznie pokazaliśmy, jak budować koalicję; bez budowy koalicji w UE nie da się niczego zrobić”. „Ci, którzy uważają, że samo walnięcie pięścią stół, bez kompromisu i zbudowania koalicji, jest w stanie doprowadzić do realizacji naszych celów, nie wiedzą do końca, jak funkcjonuje Unia Europejska” – dodał szef rządu. „Zbudowaliśmy szeroką koalicję i ta koalicja wreszcie dopięła swego” – podkreślił.

Wyraził zarazem nadzieję na „złagodzenie kryzysu gazowego wywołanego przez Putina”. Zaznaczył, że chodzi o złagodzenie, a nie zakończenie, „bo końca jeszcze nie widać”.

Jak przypomniał Morawiecki, Polska od początku rosyjskiej napaści na Ukrainę domagała się określenia maksymalnych cen na gaz, aby zmniejszyć do minimum strumień pieniędzy płynących na Kreml.

Ministrowie ds. energii i klimatu krajów Unii Europejskiej uzgodnili w poniedziałek w Brukseli górną granicę ceny na gaz. Mechanizm zostanie uruchomiony, jeśli referencyjne ceny gazu wzrosną do 180 euro za MWh.