Morawiecki: fuzja Orlenu i Lotosu to jeden z ważniejszych procesów dla polskiej gospodarki

Odważny kierunek rozwoju spółek Skarbu Państwa

Komisja Europejska wyraziła zgodę na przejęcie Grupy Lotos przez PKN Orlen. To ukoronowanie długiego i trudnego procesu. Był w planach już w 1998 r. Wielu ludzi chciało go przeprowadzić. Ale nikt nie miał tyle siły i determinacji, co my. Stało się tak, dzięki wielkiej współpracy pana premiera Mateusza Morawieckiego. Bo to proces gospodarczo-biznesowy, ale również polityczny – powiedział Daniel Obajtek, prezes Orlenu.

Przed nami dekady inwestycji w nowe technologie, badania, rozwój, wdrożenia, w transformację energetyczną, której powiększony Orlen jest kluczowym podmiotem – wskazał premier Mateusz Morawiecki. Jak podkreślił, dla przeprowadzenia tak skomplikowanego procesu gospodarczego niezbędna jest odpowiednia siła kapitałowa.

Multienergetyczny koncern – europejski champion

Powstanie jedna, polska firma – multienergetyczny koncern o znaczącej pozycji na rynku europejskim. To, co tutaj ma miejsce, to jest przełomowy proces, który zwiększa efektywność funkcjonowania całej wielkiej polskiej grupy energetycznej Orlen – mówił szef rządu. Ta fuzja i kolejne zmiany na rynku to odważny kierunek rozwoju i budowy championa europejskiego w skali całej Europy, z ambicjami wychodzenia na inne rynki – kontynuował.

Premier zapewnił, że miejsca pracy, związane z Lotosem, pozostaną oraz zapowiedział możliwość zwiększenia zatrudnienia w najbardziej zaawansowanych technicznie segmentach.

Z kolei wicepremier Jacek Sasin, minister Aktywów Państwowych, podkreślił, że po połączeniu firmy będą domykać ten rynek, budować polski multienergetyczny koncern działający nie tylko na rynku paliw płynnych, ale również rynku paliw gazowych, również w energetyce .

Fuzja z PGNiG

PKN Orlen w tym samym czasie, kiedy dostał zielone światło na przejęcie Lotosu, podpisał również list intencyjny w sprawie Polskiego Górnictwa Naftowego i Gazownictwa.

Powiększony PKN Orlen jest kluczowym podmiotem. Dla przeprowadzenia procesu niezbędna jest siła kapitałowa. Poprzez tego typu połączenia tworzy się możliwość wygenerowania dodatkowych synergii po stronie dochodowej i kosztowej. To przełomowy proces, który zwiększy efektywność funkcjonowania PGNiG i PKN ORLEN. Całościowa integracja pewnych rynków, dystrybucji, sprzedaży i obrotu pokazuje kolejne kierunki rozwoju – podsumował tę decyzję Prezes Rady Ministrów.

W wyniku integracji aktywów PKN ORLEN, Grupy ENERGA, LOTOS i PGNiG łączne roczne przychody nowego koncernu wyniosłyby ok. 200 mld zł.