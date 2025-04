Ministerstwo: inspektorzy powinni nadal unieważniać przeglądy zanieczyszczających pojazdów

Taką opinię w sprawie nowelizacji Ustawy o bezpieczeństwie ruchu drogowego ministerstwo przedstawiło rządowi. Zmiany zaproponował przewodniczący parlamentarnej Komisji Ochrony Środowiska, poseł socjaldemokrata Linas Jonauskas. Sejm poprosił rząd o stanowisko w tej sprawie.

L. Jonauskas zaproponował, by inspektorzy nie byli zobowiązani do unieważniania przeglądu technicznego pojazdów osobowych mieszczących do 9 osób (w tym mikrobusów i kamperów), a także mniejszych autobusów o masie do 5 ton przewożących więcej niż 9 pasażerów – nawet jeśli zostaną one uznane za zanieczyszczające środowisko.

Ministerstwo Ochrony Środowiska nie zgadza się z tą propozycją i sugeruje jej autorom wprowadzenie poprawek.

„Odebranie takiego uprawnienia bezpodstawnie obniżyłoby skuteczność kontroli przeprowadzanych przez inspektorów ochrony środowiska, ponieważ nawet w przypadku stwierdzenia, że pojazd emituje zanieczyszczenia przekraczające dopuszczalne normy, nie można byłoby ograniczyć jego udziału w ruchu drogowym” – stwierdza Ministerstwo Ochrony Środowiska Litwy.

Przedstawiając poprawki w Sejmie, L. Jonauskas argumentował, że największy ruch w transporcie publicznym generują właśnie te pojazdy, dlatego ich kontrole są najbardziej czasochłonne i wymagają największej uwagi.

Według danych „Regitry” z 1 grudnia 2024 r., wspomniane pojazdy stanowiły 77 proc. wszystkich zarejestrowanych środków transportu.

Pracownicy Departamentu Ochrony Środowiska kontrolują emisje spalin pojazdów od sierpnia ubiegłego roku.