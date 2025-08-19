Ministerstwo Gospodarki i Innowacji inwestuje w turystykę

Dzięki uzyskanej pomocy przedsiębiorstwa będą mogły aktywnie uczestniczyć w targach zagranicznych i międzynarodowych wydarzeniach biznesowych, prezentując Litwę jako atrakcyjny cel podróży. Szczególny nacisk zostanie położony na promocję tras kulturowych i krajoznawczych, turystyki konferencyjnej oraz zdrowotnej – poinformowało ministerstwo.

Wiceminister Agila Barzdienė podkreśliła znaczenie wsparcia dla litewskiej gospodarki.

– „Turyści z zagranicy przynoszą wiele dochodów różnym branżom w kraju. Dlatego inwestując w projekty turystyki przyjazdowej, nie tylko zwiększamy widoczność Litwy na świecie, ale też zapewniamy długofalowe korzyści dla naszego biznesu” – zaznaczyła.

Najwyższa kwota przyznana na realizację jednego projektu wyniosła 4 tys. euro.

Jak przypomniano, w ubiegłym roku w ramach programu „Rozwój infrastruktury turystycznej i narzędzi marketingowych” złożono 18 wniosków. Dzięki wsparciu litewskie firmy uczestniczyły w 35 wydarzeniach organizowanych w różnych krajach Europy i świata.