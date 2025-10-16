Ministerstwo Finansów chce podnieść akcyzę na olej napędowy o 4 centy

Ministerstwo proponuje nie zwiększać zmiennej części akcyzy związanej z emisją CO2, natomiast podnieść stałą część, przez co cena oleju napędowego wzrosłaby o około 4 centy, jak podano w uzasadnieniu do projektu nowelizacji ustawy o akcyzie.

„Akcyza składa się z dwóch części: jedna część, zgodnie z planem, nieznacznie wzrośnie, a druga część zostanie zamrożona na poziomie z 2025 roku” — w wywiadzie dla telewizji TV3 powiedział minister finansów Litwy, Kristupas Vaitiekūnas. „Zgodnie z przepisami ustawy o akcyzie, w wyniku czynników podatkowych cena oleju napędowego wzrosłaby łącznie o około 0,1 euro za litr. Po wprowadzeniu proponowanej zmiany, dzięki wstrzymaniu podwyżki części związanej z CO2, cena oleju napędowego w 2026 roku nie wzrośnie o 0,06 euro za litr, co oznacza, że od 1 stycznia podniesiona zostanie tylko stała część akcyzy, a cena wzrośnie o około 0,04 euro za litr” — czytamy w dokumencie.

Proponuje się podniesienie stałej części akcyzy z 466 do 500 euro za 1000 litrów, przy zachowaniu zmiennej części na poziomie 53,6 euro. W efekcie łączna akcyza wzrośnie o 6,5% — z 519,6 do 553,6 euro.

Według resortu finansów, ma to na celu uniknięcie dużego wzrostu cen oleju napędowego oraz „przyczynienie się do tego, by różnica w cenach oleju napędowego między Litwą a krajami sąsiednimi nie wzrosła”.

Redakcja ZW.LT przypomina, że po posiedzeniu rady koalicyjnej w ubiegły czwartek, K. Vaitiekūnas oświadczył, iż partnerzy koalicji rządzącej zgodzili się odłożyć podwyżkę akcyzy na olej napędowy o rok.

Przedstawiciele branży transportowej i stacji paliw w ubiegłym tygodniu apelowali do władz o obniżenie akcyzy na olej napędowy z 52 do 44 centów za litr, aby była bardziej konkurencyjna względem innych krajów i by przewoźnicy ponownie tankowali na Litwie, a nie w Polsce.

Minister K. Vaitiekūnas w tym tygodniu powiedział, że nie widzi możliwości realizacji pomysłu wyrównania akcyzy na olej napędowy do poziomu cen w krajach sąsiednich.

Premier Inga Ruginienė wcześniej stwierdziła, że obniżenie akcyzy byłoby trudne.

Rząd skłania się ku przesunięciu zaplanowanej na przyszły rok podwyżki akcyzy na olej napędowy do 2027 roku. Minister w wywiadzie dla BNS powiedział wcześniej, że niepodnoszenie akcyzy oznaczałoby dla państwa stratę około 100 mln euro wpływów.