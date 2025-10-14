Ministerstwo Finansów chce ograniczyć przywóz paliw z krajów trzecich

Zdaniem resortu, takie rozwiązanie miałoby zapobiec nielegalnemu spuszczaniu i sprzedaży paliwa na terenie kraju.

Obecnie rząd ma możliwość ustalania limitów wwożonego paliwa bez cła i podatku VAT, jednak nie obowiązują żadne konkretne ograniczenia, dlatego proponowane są zmiany w ustawie o akcyzie.

„Z powodu nasilających się przypadków nadużyć, gdy paliwo silnikowe wwożone w standardowych zbiornikach pojazdów z krajów trzecich jest spuszczane na Litwie, pojawiła się potrzeba wprowadzenia ograniczeń w zakresie zwolnień z podatków importowych (ceł, VAT i akcyzy) dla ilości paliwa przewożonego w bakach ciężarówek” – czytamy w uzasadnieniu przygotowanym przez ministerstwo.

Z dokumentu wynika, że aby ograniczenia mogły być stosowane jednolicie wobec wszystkich podatków importowych, konieczne jest również ograniczenie ulg akcyzowych.

Minister finansów Kristupas Vaitiekūnas stwierdził, że rozważane jest ograniczenie ilości oleju napędowego wwożonego w bakach do 200 litrów.

Według danych Litewskiej Służby Celnej, cytowanych przez ministerstwo, w styczniu bieżącego roku przeprowadzono monitoring ruchu ciężarówek. Wykazał on, że niemal wszystkie pojazdy wjeżdżające z Rosji i Białorusi mają pełne zbiorniki paliwa, a opuszczają Litwę z prawie pustymi. Średnio dziennie z tych krajów wjeżdża około 200 ciężarówek, a miesięcznie – około 7100.

W lutym bieżącego roku, podczas kontroli ciężarówek, stwierdzono przypadki spuszczania paliwa z baków pojazdów przyjeżdżających z państw trzecich.

Według celników, jeśli z jednej ciężarówki nielegalnie spuszczane jest średnio 500 litrów paliwa, dziennie może to dawać nawet 100 tys. litrów oleju napędowego, co oznacza potencjalną stratę dla państwa sięgającą do 2,2 mln euro miesięcznie (czyli do 26,5 mln euro rocznie).

Średnio podatki importowe (cła, akcyza, VAT) za 1000 litrów oleju napędowego wynoszą 736 euro.

Polska, Łotwa i Finlandia – kraje graniczące z Rosją lub Białorusią – już wprowadziły ograniczenia dotyczące ilości paliwa wwożonego w bakach ciężarówek bez opłat celnych. W Polsce limit ten wynosi 600 litrów, na Łotwie – 200 litrów, a w Finlandii – 400 litrów.