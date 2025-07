Minister transportu i komunikacji: nie miałem kontaktu z przedstawicielami „Belaruskalij” ani BKT

„Nie spotkałem się z nimi. Trudno jednak odpowiedzieć, czy faktycznie nie miałem spotkania, bo nie znam nazwisk ani imion osób reprezentujących ‚Belaruskalij’, ich prawników czy innych osób. Wyobraźcie sobie, że ktoś mija cię na ulicy, mówi ‚dzień dobry’ i – nie daj Boże – podaje rękę, a to zostaje odnotowane jako spotkanie. Czy to jest spotkanie, czy nie?” – powiedział Eugenijus Sabutis, minister transportu i komunikacji Litwy.

W listopadzie ubiegłego roku ówczesny kandydat socjaldemokratów na premiera Gintautas Paluckas przyznał, że spotkał się wcześniej z prawnikiem Viliusem Nikitinem, który reprezentował interesy BKT i „Belaruskalij“.

Agencja BNS informowała wcześniej, że BKT w czerwcu wysłała do rządu pisemną propozycję pokojowego porozumienia i wznowienia tranzytu białoruskich nawozów przez Litwę.

„Reżim sankcji musi pozostać“

E. Sabutis podkreślił, że o liście dyrektora generalnego BKT Rusłana Malinina do premiera Gintautasa Paluckasa i rządu, w którym proponowano wycofanie pozwu z Sądu Unii Europejskiej w zamian za zgodę na wznowienie tranzytu nawozów „Belaruskalij“ przez Litwę i BKT, dowiedział się z mediów.

Minister zapewnił, że popiera stanowisko Litwy w sprawie sankcji dotyczących tranzytu białoruskich nawozów.

„Do tej pory nie widziałem oryginału ani kopii tego dokumentu i nie byłem z nim bezpośrednio zapoznany, więc mogę komentować tylko to, co przeczytałem w mediach lub co przekazali mi państwo lub dziennikarze” – mówił minister Sabutis na posiedzeniu frakcji konserwatystów.

„Obowiązujący obecnie reżim sankcji powinien pozostać bez zmian i nie widzę potrzeby jego zmiany. Co do negocjacji czy – trudno powiedzieć – pewnej delikatnej formy szantażu, gdzie najpierw składany jest duży pozew, a potem rozważa się jego wycofanie, nie zajmuję się tym. Obecne stanowisko Litwy mnie w pełni satysfakcjonuje i nie zamierzam go zmieniać” – dodał minister.