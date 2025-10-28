Minister transportu i komunikacji: elektryczny pociąg „Stadler” to przełom w historii kolejnictwa

„To rezultat długiego i nieprzerwanego procesu, ciężkiej pracy oraz pokonanych wyzwań. To zasadniczo największa zmiana w historii sektora kolejowego niepodległej Litwy” – powiedział minister transportu i komunikacji Litwy, Juras Taminskas. „To nie krok naprzód, to kilka kroków naprzód: komfort, wielkość, realizacja technologiczna, jak widzieliśmy(pociąg jest przystosowany również dla osób z niepełnosprawnościami – są oznaczenia w alfabecie Braille’a, brak schodków, zrobione są rampy” – dodał.

Pociąg elektryczny został wyprodukowany przez fabrykę „Stadler” w Polsce na zlecenie państwowych kolei „Lietuvos geležinkeliai” (LTG). Planowane jest rozpoczęcie przewozu pasażerów tym pociągiem w przyszłym roku.

Zgodnie z umową o wartości 226,5 mln euro, podpisaną w czerwcu 2023 roku, polska spółka „Stadler Polska”, będąca częścią szwajcarskiego koncernu „Stadler Rail”, wyprodukuje 9 pociągów elektrycznych oraz 6 pociągów bateryjnych, zapewniając również wsparcie techniczne, serwis oraz dostawy części zamiennych do 2037 roku.

Nowe elektryczne pociągi będą przestronniejsze i dostosowane do potrzeb wszystkich pasażerów, w tym osób o ograniczonej mobilności. Po kilku dekadach do pociągów wróciła także strefa bistro.

Pociąg może osiągnąć prędkość do 160 km/h, ma 200 przestronnych miejsc siedzących oraz od 4 do 30 miejsc na rowery.

Jak powiedział Egidijus Lazauskas, szef grupy LTG, obecnie pociągi mogą osiągnąć prędkość do 140 km/h, a nowy elektryczny pociąg będzie mógł jechać szybciej, ale wymaga to dalszego rozwoju infrastruktury.

„Niektóre pociągi lub wagony służą nawet przez 50 lat, więc naturalnie wszystkie prace infrastrukturalne są skierowane na to, abyśmy po dokonaniu inwestycji w dłuższym okresie czasu mogli zaoferować pasażerom przystępną cenę biletu. Gdybyśmy chcieli, żeby projekt zwrócił się w ciągu kilku lat, bilet kosztowałby astronomiczną kwotę” – powiedział szef grupy LTG, Egidijus Lazauskas.

Zgodnie z jego słowami, 15 nowych pociągów stanowić będzie 30% obecnej floty pociągów. Będą kursować również do Daugavpils i Ignaliny, gdzie od dawna nie jeździły nowsze pociągi.

„Planujemy osiągnąć 10 milionów pasażerów rocznie do 2030 roku. W tym roku zakończymy go z 5,5 miliona pasażerów. Musimy włożyć dwa razy więcej wysiłku, aby osiągnąć ten cel” – dodał szef LTG.

Minister transportu podkreślił, że pociąg z Wilna do Kłajpedy powinien dotrzeć w około 4 godziny, a w przyszłości – jeszcze szybciej.

„Te pociągi zasadniczo zmienią postrzeganie podróży koleją i mam nadzieję, że przyciągną jeszcze więcej osób do wyboru transportu kolejowego jako najbardziej zrównoważonego, który wkrótce pozwoli najszybciej dotrzeć do Kłajpedy” – powiedział minister Taminskas.

Szef grupy LTG zauważył, że nigdy wcześniej nie zakupiono takiej liczby elektrycznych pociągów.

„Obecne najnowsze pociągi, które mają już ponad 15 lat, są napędzane dieslem. Mieliśmy zelektryfikowany odcinek tylko do Kowna, można było dojechać do Traków (…). Nowe pociągi elektryczne emitują o wiele mniej CO2 (…) i sumując koszty eksploatacji oraz cenę energii elektrycznej, będą 25% tańsze od pociągów napędzanych dieslem” – powiedział E. Lazauskas.

Według Lazauskasa, prace elektryfikacyjne są obecnie prowadzone na odcinku Wilno-Kłajpeda, część prac została już zakończona, a pełne zakończenie projektu i testy planowane są na wrzesień przyszłego roku, a uruchomienie pociągów na koniec października.

Z powodu różnicy w szerokości torów między Polską a Litwą oraz różnicy w wymiarach pociągów, elektryczny pociąg został transportowany na poszczególnych wagonach do Wilna intermodalnym terminalem ciężarówkami.