Minister rolnictwa zapowiada wsparcie dla tworzenia magazynów logistycznych

„Priorytety pozostają niezmienne – krótkie łańcuchy, bardzo je cenimy. Pod koniec tego lata byliśmy rozczarowani, że znowu ogłoszono nabór i nie otrzymaliśmy ani jednego wniosku. Oceniamy, dlaczego nie otrzymujemy tych wniosków, bo warunki również upraszczamy. (…) Najbardziej zależy nam na powstaniu magazynów logistycznych” – powiedział minister rolnictwa Litwy, Andrius Palionis.

Według szefa resortu rolnictwa, planowane jest uproszczenie zasad, aby zwiększyć liczbę wniosków, a także uwzględnienie specyfiki rolników i ich branż. Na przykład w sektorze hodowli zwierząt proponuje się, aby rolnicy mogli najpierw zakupić mobilne rzeźnie. Takie pomysły będą omawiane z partnerami społecznymi.

Palionis podkreślił również, że ministerstwo chce skoncentrować się na uprawie warzyw i innych podobnych branżach, które nie w pełni zaspokajają potrzeby konsumentów w Litwie.

„Oceniamy sektor, który wymaga dużej liczby pracowników. (…) Chcemy ułatwić rolnikom możliwość zbioru plonów, ponieważ mamy także wyzwania związane z naszymi warunkami klimatycznymi” – dodał minister rolnictwa.

Ponadto, według ministra rolnictwa, mentalność obywateli Litwy ma wpływ na to, że rolnicy odmawiają współpracy.