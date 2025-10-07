Minister rolnictwa zapowiada wsparcie dla tworzenia magazynów logistycznych

„Priorytety pozostają niezmienne – krótkie łańcuchy, bardzo je cenimy. Pod koniec tego lata byliśmy rozczarowani, że znowu ogłoszono nabór i nie otrzymaliśmy ani jednego wniosku. Oceniamy, dlaczego nie otrzymujemy tych wniosków, bo warunki również upraszczamy. (…) Najbardziej zależy nam na powstaniu magazynów logistycznych” – powiedział minister rolnictwa Litwy, Andrius Palionis.
Według szefa resortu rolnictwa, planowane jest uproszczenie zasad, aby zwiększyć liczbę wniosków, a także uwzględnienie specyfiki rolników i ich branż. Na przykład w sektorze hodowli zwierząt proponuje się, aby rolnicy mogli najpierw zakupić mobilne rzeźnie. Takie pomysły będą omawiane z partnerami społecznymi.
Palionis podkreślił również, że ministerstwo chce skoncentrować się na uprawie warzyw i innych podobnych branżach, które nie w pełni zaspokajają potrzeby konsumentów w Litwie.
„Oceniamy sektor, który wymaga dużej liczby pracowników. (…) Chcemy ułatwić rolnikom możliwość zbioru plonów, ponieważ mamy także wyzwania związane z naszymi warunkami klimatycznymi” – dodał minister rolnictwa.
Ponadto, według ministra rolnictwa, mentalność obywateli Litwy ma wpływ na to, że rolnicy odmawiają współpracy.
„Mentalność obywateli kraju ma wpływ, zwłaszcza na kooperację, która rozwija się trudno na Litwie. Dobre przykłady kooperacji dają impuls naszym rolnikom, gdy widzą, że współpraca zwiększa siłę negocjacyjną i efektywność. Trudno udowodnić Litwinowi, że współpraca jest korzystna dla gospodarstwa, ponieważ często pojawia się obawa, że sąsiedzi skorzystają z mojej pomocy, a ja na tym stracę” – wyjaśnił minister rolnictwa Litwy, Andrius Palionis.