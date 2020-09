Minister Narkiewicz: Pracujemy nad rozwiązaniami, by Litwę jak najmniej dotknął kryzys

Jak powiedział dla Radia Znad Wilii minister komunikacji Jarosław Narkiewicz, port w Kłajpedzie jest bardzo ważny dla krajowej gospodarki. ,,W końcu ub. roku przyśpieszyliśmy i zatwierdziliśmy plan renowacji portu, który następnie został zaakceptowany w rządzie. Rozstrzygnęliśmy najważniejsze problemy. Już teraz pogłębiane jest akwatorium w porcie, co jest niezbędne, ponieważ port w Kłajpedzie jest bardzo płytki. Spółki pracujące z portem narzekają, że duże statki załadowane są tylko w dwóch trzecich, a jedna trzecia ładunków płynie do portu sąsiedniego Łotwy, co nie jest rentowne” – dodaje minister komunikacji.

Ministerstwo Komunikacji pracuje również nad usprawnieniem pracy lotniska w Wilnie, na którego rekonstrukcję zostanie wyasygnowanych 12 mln euro z funduszy unijnych. Środki te zostaną przeznaczone na bezpieczeństwo lotów, m.in. zostanie skrócony czas kołowania samolotów lądujących i startujących.

,,Zamierzamy reklamować regiony Litwy, aby przyciągnąć pasażerów na lotniska w Wilnie, Kownie i Połądze. Naszym celem jest przywrócenie intensywności lotów do 2020 roku jakie mieliśmy przed pandemią” – zaznacza J. Narkiewicz.

Minister komunikacji ujawnił, iż na Litwę docierają informacje, że władze Białorusi celują w relacje gospodarcze z Litwą, m. in. że wszystkie ładunki z Białorusi na Litwę mogą być przekierowane. ,,Przez ostatnie lata Litwa dość ściśle współpracowała z przedsiębiorcami na Białorusi. Litewskie Koleje współpracują z Białoruskimi Kolejami, przedsiębiorstwami naftowymi. Port kłajpedzki przetransportowuje ok. 30 proc. wszystkich ładunków z Białorusi. Staramy się znaleźć rozwiązanie” – mówi minister.

W najbliższym czasie ma się rozpocząć rekonstrukcja przejścia w Miednikach, co przyczyni się do zmniejszenia kolejek i udoskonalenia przepustowość na przejściach granicznych. Jeszcze w tym roku ok 16 mln euro zostanie wykorzystanych w tym celu.