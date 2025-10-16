Minister: „Mere” może trafić na listę sankcyjną

– Ostatnie „przesunięcia” wokół „Mere”, kiedy własność formalnie przepisuje się na innych, nie powinny nas zwodzić. Instytucje pracują; współpracujemy z Ministerstwem Spraw Zagranicznych, ustalając, kim są nowi akcjonariusze. Kierunek się nie zmienia; dopinamy działania prawne, które musimy wdrożyć z naszej strony, aby w najbliższym czasie ta firma została objęta sankcjami – powiedział minister podczas „godziny rządowej” w Sejmie, odpowiadając na pytanie byłego ministra Lukasa Savickasa o planowane kroki wobec tej sieci.

Zmiany w akcjonariacie „Valientė”

Jak podał portal „Verslo žinios”, w spółce „Valientė” – zarządzającej w kraju 19 sklepami „Mere” – doszło do zmian wśród akcjonariuszy: kilku obywateli Rosji przeniosło swoje udziały na hiszpańską spółkę „Vigalight” z siedzibą w Barcelonie, prowadzącą zbliżony model działalności. Wśród osób zarządzających „Vigalight” występują rosyjskie nazwiska.

Z danych Rejestru Centrów wynika, że Anna i Andrejus Shnayder (Sznaider), Andrejus Veikulainenas, Valerijus Lakovlevas i Rustamas Kiližekovas od 19 września nie figurują już jako akcjonariusze „Valientė”. Cały pakiet akcji przejęła założona w ubiegłym roku w Barcelonie spółka „Vigalight”.

Według „Verslo žinios”, począwszy od stycznia 2025 r. prezesem „Vigalight” jest Ilja Eigin (zastąpił Igorisa Jagupovasa), a pełnomocniczką spółki została Elena Avtajeva (wcześniej „Lulija Astanina”). Dane hiszpańskiego rejestru Boletín Oficial del Registro Mercantil potwierdzają te zmiany.

Jednocześnie litewski Rejestr Centrów wskazuje, że obywatelka Rosji Anna Shnayder wciąż figuruje jako ostateczna beneficjentka „Valientė” z 66 proc. udziałów.

Co dalej?

Minister Grikšas zaznaczył, że resort wraz z innymi instytucjami kończy przygotowania do działań prawnych, które umożliwią objęcie spółki sankcjami. Rząd – jak dodał – weryfikuje strukturę własnościową i powiązania nowych udziałowców, a zmiana rejestracyjna sama w sobie nie stanowi przeszkody do podjęcia decyzji sankcyjnych.