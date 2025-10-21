Minister finansów: nadzór nad przemysłem obronnym to dobra decyzja dla gospodarki

„Uważam, że w kwestiach technicznych, takich jak to, która agencja będzie kontrolować i koordynować te sprawy, jest jeszcze za wcześnie, by to stwierdzić, ale zasada sama w sobie jest słuszna. Ministerstwo Obrony Narodowej ma teraz wiele wyzwań, a przemysł jest bliżej Ministerstwa Ekonomii i Innowacji oraz Ministerstwa Finansów” – w wywiadzie dla radia LRT powiedział minister finansów Litwy, Kristupas Vaitiekūnas.

Jak dodał, wszystkie branże przemysłowe są specyficzne, ale niekoniecznie nadzorowane przez te ministerstwa, które formalnie się nimi zajmują.

„Przemysł biotechnologiczny, przemysł laserowy są specyficzne, ale te branże są bardziej koordynowane przez ministerstwa, które są bardziej zorientowane na biznes, ekonomię, a nie na jakąś branżową specyfikę” – mówił minister finansów. „Uważam, że sama zasada jest dobra, teraz trzeba spokojnie rozplanować szczegóły, podzielić funkcje. (…) Ministerstwo Obrony Narodowej powinno skoncentrować się na innych priorytetach” – stwierdził. „Bez resortu ochrony kraju się nie obejdzie, ono nadal będzie w to zaangażowane w jakiejś formie” – dodał.

Jak poinformowało Ministerstwo Finansów w komentarzu przesłanym do agencji BNS, ministerstwo już teraz uczestniczy w rozwoju litewskiego przemysłu obronnego, inwestując w fabrykę amunicji artyleryjskiej „Rheinmetall”, fabrykę broni w Giraitė, współpracując z amerykańskimi i norweskimi firmami obronnymi oraz rozwijając koncepcję holdingu obronnego, którego prawa własności i realizację zapewnia.

Redakcja ZW.LT przypomina, że premier Inga Ruginienė ogłosiła w poniedziałek po spotkaniu z minister ochrony kraju Dovilė Šakalienė, że zgodnie z jej nowym rozporządzeniem, odpowiedzialność za przemysł obronny przejmą Ministerstwa Finansów oraz Ekonomii i Innowacji.

Premier dodała również, że jej zaufanie do minister ochrony kraju zostało osłabione po tym, jak w ubiegłym tygodniu w Ministerstwie Ochrony Kraju zorganizowano nieformalne spotkanie na temat projektu budżetu na przyszły rok. Po tym wydarzeniu w mediach społecznościowych pojawiły się informacje, że rząd nie realizuje obietnicy przeznaczenia 5% PKB na finansowanie obronności.