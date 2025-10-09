Znad Wilii

Minister energetyki: zmiany w konkursie na farmy wiatrowe w odpowiedzi na zasady UE

W tym tygodniu drugi konkurs na dewelopera morskiej farmy wiatrowej na Bałtyku na Litwie został unieważniony po otrzymaniu tylko jednej oferty. Minister energetyki Litwy, Žygimantas Vaičiūnas, wyjaśnił, że wymóg udziału co najmniej dwóch oferentów musiał zostać zachowany, aby uniknąć procedury naruszenia prawa przez Komisję Europejską. Jak podkreślił minister, wcześniejsze warunki konkursu nie spełniały zasad dotyczących pomocy państwowej, dlatego konieczne było ich dostosowanie.

zw.lt/BNS
Minister energetyki: zmiany w konkursie na farmy wiatrowe w odpowiedzi na zasady UE

fot. BNS/Roertas Riabovas

„Ze względu na wymóg dwóch uczestników musieliśmy zmienić warunki, ponieważ w przeciwnym razie, jeśli zostałby tylko jeden uczestnik, a warunki w ustawie pozostałyby takie same, mielibyśmy obecnie procedurę naruszenia prawa przez Komisję Europejską i konkurs zostałby wstrzymany” – powiedział minister energetyki Litwy, Žygimantas Vaičiūnas.

Podkreślił, że rozmowy o dalszych procedurach będą kontynuowane, a projekt nie jest wstrzymany: „Będzie kontynuowany, ale z innymi parametrami”.

Litewska Państwowa Rada Regulacji Energetyki (VERT) poinformowała w środę, że konkurs na dewelopera drugiej farmy wiatrowej na Bałtyku, o wartości przekraczającej 3 miliardy euro i mocy 700 megawatów (MW), został uznany za nieważny, ponieważ wpłynęła tylko jedna oferta.

Została ona złożona we wtorek przez państwową spółkę „Ignitis grupė”, która wraz z partnerem, międzynarodową firmą zajmującą się rozwojem morskich farm wiatrowych „Ocean Winds”, realizuje projekt pierwszej farmy o podobnej mocy i wartości. Jednak realizacja tego projektu napotyka trudności.

Redakcja ZW.LT przypomina, że podczas pierwszego ogłoszenia konkursu na drugą farmę wiatrową, który odbył się w ubiegłym roku, nie osiągnięto minimalnej liczby dwóch uczestników, dlatego Sejm uprościł warunki konkursu, pozwalając na udział tylko jednego oferenta.

Później, w czerwcu tego roku, warunki konkursu zostały zmienione, ustalając, że konkurs odbędzie się tylko wtedy, gdy wezmą w nim udział co najmniej dwaj uczestnicy.

Aukcja na drugą farmę wiatrową została tymczasowo wstrzymana na początku września i wznowiona 6 października.

PODCASTY I GALERIE