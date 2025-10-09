Minister energetyki: zmiany w konkursie na farmy wiatrowe w odpowiedzi na zasady UE

„Ze względu na wymóg dwóch uczestników musieliśmy zmienić warunki, ponieważ w przeciwnym razie, jeśli zostałby tylko jeden uczestnik, a warunki w ustawie pozostałyby takie same, mielibyśmy obecnie procedurę naruszenia prawa przez Komisję Europejską i konkurs zostałby wstrzymany” – powiedział minister energetyki Litwy, Žygimantas Vaičiūnas.

Podkreślił, że rozmowy o dalszych procedurach będą kontynuowane, a projekt nie jest wstrzymany: „Będzie kontynuowany, ale z innymi parametrami”.

Litewska Państwowa Rada Regulacji Energetyki (VERT) poinformowała w środę, że konkurs na dewelopera drugiej farmy wiatrowej na Bałtyku, o wartości przekraczającej 3 miliardy euro i mocy 700 megawatów (MW), został uznany za nieważny, ponieważ wpłynęła tylko jedna oferta.

Została ona złożona we wtorek przez państwową spółkę „Ignitis grupė”, która wraz z partnerem, międzynarodową firmą zajmującą się rozwojem morskich farm wiatrowych „Ocean Winds”, realizuje projekt pierwszej farmy o podobnej mocy i wartości. Jednak realizacja tego projektu napotyka trudności.

Redakcja ZW.LT przypomina, że podczas pierwszego ogłoszenia konkursu na drugą farmę wiatrową, który odbył się w ubiegłym roku, nie osiągnięto minimalnej liczby dwóch uczestników, dlatego Sejm uprościł warunki konkursu, pozwalając na udział tylko jednego oferenta.

Później, w czerwcu tego roku, warunki konkursu zostały zmienione, ustalając, że konkurs odbędzie się tylko wtedy, gdy wezmą w nim udział co najmniej dwaj uczestnicy.

Aukcja na drugą farmę wiatrową została tymczasowo wstrzymana na początku września i wznowiona 6 października.