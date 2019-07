vdu

Minimalna stawka godzinowa wzrośnie natomiast z 3,39 euro do 3,72.

Szacuje się, że podwyżka w wynagrodzeniach będzie kosztowała budżet państwa 17 mln rocznie.

Ostateczną decyzję rząd podejmie we środę.

W maju rada trójstronna (rząd, związki zawodowe, pracodawcy) nie doszła do porozumienia. Rząd i związki zawodowe proponowały zwiększyć minimalne wynagrodzenie do 607 euro, natomiast pracodawcy do 580.