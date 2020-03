Mieszkańcy Litwy kupują nie tylko jedzenie, ale również sprzęt ogrodniczy

vdu

Firma Nielsen, zajmująca się badaniem rynku, oceniła zachowania klientów od 24 lutego do 8 marca.

Według danych, bardzo spadł popyt na zabawki (-32%), urządzenia elektryczne (-29%), artykuły papiernicze (-19%) i akcesoria samochodowe (-18%). O 38 proc. zwiększył się popyt na zakupy spożywcze, o 10% – na produkty higieny osobistej.

Od 2 do 8 marca popyt na produkty pielęgnacji domowej wzrósł o 32%. Interesującym faktem jest to, że na popularności zaczął nabierać sprzęt ogrodniczy – był on kupowany 3,7 razy częściej niż jeszcze tydzień temu.

Według danych spółki Nielsen, w ostatnim tygodniu lutego 4,5 razy częściej niż wcześniej kupowano produkty mięsne, 2,8 razy – ryż i produkty zbożowe, 2,9 razy – makaron. Sprzedaż mąki wzrosła 2,8 razy, konserwów rybnych – 2,1 razy.

Sprzedaż mydła wzrosła 1,9 razy, a papieru toaletowego – 1,4 razy.

Mieszkańcy Litwy kupowali makaron częściej, niż Włosi – popyt na makaron u nas wzrósł 2,9 razy, we Włoszech – tylko 1,3 razy.