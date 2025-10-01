MFW ostrzega: bez migracji liczba osób w wieku produkcyjnym spadnie

Według MFW, by utrzymać obecny poziom podaży pracy (ok. 1,8 mln osób zdolnych do podjęcia zatrudnienia), co roku na litewski rynek pracy powinno wchodzić ok. 20 tys. osób, czyli ok. 0,7 proc. populacji. W przeciwnym razie liczba osób w wieku produkcyjnym do 2034 r. może spaść do ok. 1,6–1,75 mln.

Fundusz wskazuje, że polityka migracyjna powinna być ukierunkowana na integrację przybyszów i wzrost produktywności, a także umożliwiać migrację pracowników niższych kwalifikacji spoza UE – tak, by zamykać luki kompetencyjne w konkretnych zawodach i sektorach. Litwa doświadcza bowiem wyraźnego niedopasowania podaży i popytu na pracę:

„Znaczny rozdźwięk między umiejętnościami krajowej siły roboczej a wymaganiami wolnych miejsc pracy stanowi poważne ryzyko dla potencjalnego wzrostu gospodarczego. Częściowo można je ograniczyć dzięki wystarczającym napływom migracyjnym” – podkreśla MFW.

MFW rekomenduje tworzenie sprzyjających warunków do migracji i sprawnej integracji na rynku pracy oraz zmniejszanie różnic kompetencyjnych między migrantami z różnych kierunków. Jednocześnie władze powinny aktywnie informować społeczeństwo o potencjalnych korzyściach z migracji, by poprawiać nastawienie do przybyszów.

Fundusz zauważa, że w ostatnim czasie Litwie udaje się skuteczniej integrować migrantów na rynku pracy, a znowelizowane przepisy ułatwiły napływ wysoko wykwalifikowanych cudzoziemców. Analiza MFW pokazuje też, że imigracja może łagodzić negatywne skutki starzenia się społeczeństwa.

Równocześnie MFW przypomina o silnej presji demograficznej: niska dzietność i wieloletnia ujemna migracja netto sprawiły, że w latach 1998–2019 liczba osób w wieku produkcyjnym spadła z 2,34 mln do 1,81 mln. W 2024 r. wskaźnik wzrósł do 1,89 mln, jednak – jak ocenia Fundusz – odnawiająca się ujemna migracja netto w kolejnych dekadach może przyspieszyć, a populacja w wieku produkcyjnym będzie dalej malała.

W zatwierdzonym w ubiegłym tygodniu programie nowego rządu zapowiedziano „racjonalną i dobrze kontrolowaną” politykę migracyjną: długofalowe zasady zatrudniania pracowników z państw trzecich z priorytetem dla wysoko wykwalifikowanych specjalistów zawodów deficytowych oraz działania zachęcające do powrotów litewskich emigrantów.