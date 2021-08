Maxima przeznaczyła wsparcie o wartości 65 tys. euro dla migrantów znajdujących się na granicy

Szacuje się, że od początku roku na Litwę przybyło ponad 4,1 tys. nielegalnych migrantów. Według Litewskiego Czerwonego Krzyża, niektórzy przybysze – to kobiety w ciąży lub małe dzieci, osoby z problemami zdrowotnymi lub niepełnosprawne.

„Wierzymy, że wsparcie przyczyni się do poprawy warunków życia migrantów, w tym kobiet i dzieci. Udzielając wsparcia dążymy również do ułatwienia pracy litewskim organizacjom i urzędnikom, którzy dbają o zarządzanie sytuacją. Chcemy również inspirować innych do dobrych uczynków”- twierdzi Jolanta Bivainytė, dyrektor Maximy.

Aby pomóc zaspokoić przynajmniej podstawowe potrzeby migrantów, Maxima przeznaczyła pieluchy, jedzenie dla niemowląt i butelki na mleko, a także buty gumowe, kapcie i artykuły higieniczne – opakowania produktów higieny kobiecej, mydło, szampon, żele pod prysznic. Większość migrantów, którzy nielegalnie wjechali do kraju przez białoruską granicę, otrzymuje pomoc żywnościową – Maxima przeznaczyła ponad 93 tys. sztuk konserw wołowych o wartości ponad 62 tys. euro.