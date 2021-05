Mateusz Morawiecki: Nord Stream 2 rozbija solidarność Unii Europejskiej

W niektórych unijnych krajach jest oczekiwanie, że Stany Zjednoczone obejmą sankcjami wszystkie firmy zaangażowane w budowę, bez wyjątków, co uniemożliwi dokończenie projektu.

– Ciągle tli się we mnie nadzieja, że również stanowisko amerykańskie doprowadzi do tego, że gazociąg Nord Stream 2 nie zostanie dokończony. To jest ważne, bo on może stanowić instrument szantażu. Nie chcemy być szantażowani, w szczególności nie chcemy, aby Rosja miała taki instrument szantażu wobec Ukrainy, Białorusi w przyszłości również, czy wobec innych krajów – powiedział szef polskiego rządu.

Szef polskiego rządu podkreślił, że to jest niedobry projekt dla całej Europy. – Pozwala budować Rosji jej siłę, którą potem wykorzystuje ona przeciwko Unii Europejskiej i rozbija ją – dodał Mateusz Morawiecki. Premier ma także o tym mówić na szczycie w przyszłym miesiącu, bo przywódcy powrócą wtedy do dyskusji o relacjach z Rosją.

W poniedziałek, na zakończenie tej tury rozmów o relacjach z Rosją, unijni przywódcy przyjęli wspólne wnioski. Potępili nielegalne, prowokacyjne i destrukcyjne działania Moskwy wymierzone w Unię i kraje członkowskie. W UE nie ma jednak na razie dyskusji o kolejnych sankcjach wobec władz na Kremlu.