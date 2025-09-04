Małe hodowle, duży kłopot. Duże fermy zablokowane przez ASF

Dyrektor Stowarzyszenia Algis Baravykas ocenia, że sektor znalazł się w trudnym położeniu, choć ogniska ASF można przewidywać z wyprzedzeniem.

– „Jesteśmy dziś w dość trudnej sytuacji – trwa podział wysokich stanowisk, a realne, konkretne problemy w fermach nie są rozwiązywane. Mamy zagrożenie dla dobrostanu zwierząt, bezpieczeństwa hodowli wobec pomoru i straty ekonomiczne” – powiedział w czwartek na konferencji prasowej.

– „Naszym celem jest doprowadzić do tego, by instytucje państwowe wykonywały swoją pracę także wtedy, gdy trwają roszady personalne” – dodał.

Baravykas przypomniał, że w lipcu ogniska ASF odnotowano w rejonach: Joniškis, Kelmė i Radviliškis. Jak zaznaczył, komercyjne fermy podlegają ostrzejszym regułom bioasekuracji, podczas gdy dla małych hodowli przepisy są łagodniejsze – a ponad 60% z nich nie spełnia wymagań.

– „Konstatuje się to po cichu, wzrusza ramionami, jakby wszystko było w porządku. Skutki ponoszą zawodowi producenci mięsa” – mówił.

Konsekwencje stref ASF: handel i transport wstrzymane

Według szefa stowarzyszenia, włączone do stref ochronnych i nadzoru (do 10 km od ogniska) gospodarstwa nie mogą wywozić żywych świń ani prowadzić normalnego obrotu.

– „Mieliśmy przypadek 25 dni zamknięcia fermy, po czym – mimo wygasania ogniska – doszło kolejne 30 dni ograniczeń” – opisał.

Wiceprzewodniczący stowarzyszenia, dyrektor generalny „Idavang” Saulius Leonavičius, wskazał na skutki operacyjne: świnie przerastają, a w kojcach brakuje miejsca.

– „Gdy dwie nasze fermy znalazły się w strefach, nie zrealizowaliśmy jednej piątej miesięcznych obrotów. Dziś jedna ferma jest zamknięta – 20 tys. świń, których nie możemy sprzedać; 4 tys. już przerosło i nie mamy gdzie ich ulokować” – mówił.

– „Spełniamy wymogi bezpieczeństwa, ale przez sąsiadów trzymających po jednej, dwie, trzy świnie i nieprzestrzegających bioasekuracji, to my trafiamy w takie sytuacje.”

Jego zdaniem wszyscy hodowcy powinni bezwyjątkowo spełniać wymogi, a ci, którzy tego nie robią – wycofać się z utrzymywania świń.

„Dobrostan zamienia się w jego brak – i to legalnie”

Właścicielka spółki „Litpirma” Rūta Nissen poinformowała, że w jej gospodarstwie jest obecnie 3,24 tys. przerosłych świń. Przed włączeniem do strefy ochronnej (od 25 lipca) gospodarstwo sprzedawało ok. 540 świń tygodniowo; obecnie sprzedaż jest zablokowana.

– „Mamy fermy dostosowane do określonej obsady. Gdy nas zamykają, cykl się nie zatrzymuje – zwierząt przybywa, rosną, dobrostan zamienia się w brak dobrostanu. I dzieje się to legalnie – coś, za co normalnie by nas ukarano, dziś odbywa się zgodnie z przepisami” – stwierdziła.

Nissen wezwała władze do ściślejszego nadzoru małych hodowców i kierowania do nich rekompensat.

– „Nie rozumiemy, jak możemy wydawać duże środki podatników na późniejsze rekompensaty dla ferm komercyjnych, kiedy lepiej byłoby wesprzeć mniejszych posiadaczy” – podkreśliła, ostrzegając, że bez działań litewska wieprzowina może zniknąć ze sklepowych półek.

Postulat: wykup świń w niebezpiecznych hodowlach

Baravykas dodał, że biologicznie niebezpiecznym hodowlom należy zaproponować rekompensaty, wykupić zwierzęta i zakończyć utrzymywanie świń w tych gospodarstwach.