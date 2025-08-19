Macron: zaostrzymy sankcje, jeśli nie będzie postępu w negocjacjach

„Prezydent USA Donald Trump wierzy, że możemy osiągnąć porozumienie i wierzy, że prezydent Putin również chce pokoju” – powiedział Emmanuel Macron dziennikarzom po rozmowach w Białym Domu. „Jednak jeśli ostatecznie ten proces zostanie odrzucony, jesteśmy także gotowi powiedzieć jasno: sankcje muszą zostać zaostrzone” – dodał.

Zwrócił również uwagę na niedawno wprowadzone wtórne sankcje administracji Trumpa wobec Indii, która stała się największym nabywcą rosyjskich surowców energetycznych po tym, jak kraje Zachodu wstrzymały ich import w odpowiedzi na rosyjską inwazję na Ukrainę.

Macron stwierdził, że te wtórne sankcje „miały znaczący wpływ”.

Donald Trump zaprosił prezydenta Ukrainy Wołodymyra Zełenskiego do Białego Domu trzy dni po szczycie z prezydentem Rosji Władimirem Putinem na Alasce.

W weekend Trump ponownie publicznie naciskał na Ukrainę, by zgodziła się na ustępstwa terytorialne, opowiadając się tym samym po stronie Putina, a nie Zełenskiego, który domaga się odzyskania wszystkich terenów zajętych przez Rosję siłą.

Zapytany przez dziennikarzy, czy Trump powiedział, że USA udzielą Ukrainie gwarancji bezpieczeństwa tylko w zamian za ustępstwa, Macron odpowiedział: „Nie, o czymś takim w ogóle nie było mowy. Jesteśmy daleko od tego”.

Macron podkreślił również, że Trump i europejscy przywódcy są zgodni co do tego, że przyszłe porozumienie z Rosją nie może zawierać żadnych ograniczeń dla ukraińskich sił zbrojnych.

„Wszyscy liderzy obecni w Waszyngtonie popierają silną armię ukraińską, zdolną odeprzeć każdą próbę ataku” – zaznaczył.

Macron wyraził nadzieję, że Rosja i Ukraina w najbliższych dniach wznowią kontakty, a „w ciągu dwóch–trzech tygodni” odbędzie się trójstronne spotkanie z udziałem Trumpa, Putina i Zełenskiego.