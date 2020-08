Lux Express: W pierwszym półroczu 2020 r. – prawie o połowę mniej pasażerów

„Kryzys pandemiczny dotychczas ma negatywny wpływ na ruch międzynarodowy. Jeśli chodzi o nas, nadal nie możemy oferować połączeń z Rosją i Białorusią” – powiedział Rait Remmel, zarządzający spółki.

Remmel powiedział, że dochody „Lux Express” w pierwszym półroczu spadły o ponad 40 procent, ale nie podał dokładnej kwoty.

„Nie sposób przewidzieć tendencji, bo wszystko zależy od sytuacji epidemiologicznej, która nieustannie się zmienia. Wierzymy, że jeśli pandemia zostanie pomyślnie przezwyciężona, w najbliższych latach będziemy mieli przepływy pasażerów sprzed kryzysu” – dodał Remmel.

Liczba pasażerów „Lux Express” wzrosła w 2019 roku o 10,5 procent – do 2,9 mln osób, przychody firmy wzrosły o 16,5 proc. – do 36,8 mln euro, zysk netto – 2,5 razy – do 2,2 mln euro.