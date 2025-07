LTG Cargo Polska: 5. lat dynamicznego rozwoju w transporcie intermodalnym

Spółka córka „LTG Cargo” w Polsce skutecznie konkuruje na rynku, na którym działa kilkudziesięciu przewoźników kolejowych.

„LTG Cargo Polska” pozwala również na realizację istotnych międzynarodowych projektów transportu kolejowego, takich jak przewóz nowych samochodów z Czech i Słowacji, nowych wagonów z Ukrainy. Zbieramy doświadczenie w transporcie towarów na europejskiej szerokości toru, które będzie miało kluczowe znaczenie przy połączeniu krajów bałtyckich w ramach „Rail Baltica” – powiedziała Eglė Šimė, dyrektorka spółki „LTG Cargo”.

Eglė Šimė, dyrektorka spółki „LTG Cargo”

Laimonas Nekrošius, dyrektor „LTG Cargo Polska”, mówi, że celem firmy jest rozwój usług i tras oraz efektywność biznesowa:

„W ciągu tych lat działalności udało nam się zająć szóste miejsce na rynku transportu intermodalnego. Nadal rozwijamy portfel klientów zarówno w segmencie transportu intermodalnego, jak i ładunków masowych, aby nasze usługi jak najlepiej odpowiadały ich oczekiwaniom. Zwiększający się udział „LTG Cargo Polska” na rynku świadczy o naszej elastyczności, efektywności i zdolności do konkurowania, co w największym stopniu odczuwają nasi klienci”.

Laimonas Nekrošius, dyrektor „LTG Cargo Polska”

„LTG Cargo Polska” świadczy usługi transportu kolejowego dla jednej z największych firm przemysłu spożywczego w Polsce – „Cedrob”, a także rozwija współpracę z firmami „UZ Cargo Poland”, „CFL Cargo”, terminalem „Spedcont” w Łodzi i innymi.

Liczba pociągów towarowych przewiezionych przez „LTG Cargo Polska” wzrosła o jedną trzecią w porównaniu z rokiem poprzednim: z 1715 (w 2023 roku) do 2329 pociągów towarowych, a obroty przewozów towarów osiągnęły 924 miliony tonokilometrów, co oznacza wzrost o 12% w porównaniu do 2023 roku.

Obecnie firma zatrudnia 120 pracowników, a jej biura znajdują się w Warszawie i Katowicach. Firma dysponuje ponad 350 wagonami przeznaczonymi do europejskiej szerokości toru oraz 28 lokomotywami, w tym nowoczesnymi lokomotywami „Siemens”, które umożliwiają efektywny transport towarów na trasach międzynarodowych. Firma rozwija także działalność spedycyjną w Polsce oraz oferuje usługi transportu naczep i kontenerów.

Firma transportowa „LTG Cargo” jest częścią grupy LTG i kontynuuje działania związane z integracją i rozwojem na Zachodzie. Firma świadczy usługi transportu towarów, logistyki i spedycji, załadunku towarów, naprawy lokomotyw i wagonów oraz wynajmu wagonów w Litwie i za granicą. „LTG Cargo” posiada i zarządza również firmami „LTG Cargo Polska” w Polsce oraz „LTG Cargo Ukraine” na Ukrainie.