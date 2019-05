LOT narodowym przewoźnikiem Litwy i Węgier

vdu

Podczas Europejskiego Kongresu Gospodarczego Petra Ponevács-Pana, podsekretarz stanu ds. inwestycji z węgierskiego Ministerstwa Spraw Zagranicznych i Handlu, podkreślała znaczenie obecności polskiego przewoźnika nad Dunajem. Zwracała przy tym uwagę na wprowadzenie przez LOT bezpośrednich połączeń z Węgier do USA. – To LOT jest narodowymi liniami lotniczymi Węgier – powiedziała. Zapytana, czy nie należy tak traktować Wizz Air dodała, że jest to przewoźnik prywatny działający w zupełnie innym modelu biznesowym.

Minister Ponevács-Pana przypomniała też podpisane przez premierów Grupy Wyszehradzkiej porozumienie o kooperacji przy budowie linii KDP łączącej te kraje. Jak poinformowała, toczone są prace nad biznesplanem inwestycji.

– Dla LOT-u Węgry są jednym z najważniejszych portów w Europie – obecnie, oprócz uruchomionych w ubiegłym roku dalekodystansowych połączeń z Budapesztu do USA, LOT oferuje rejsy do 5 europejskich miast – mówi Adrian Kubicki, rzecznik prasowy LOT. Dodaje przy tym, że firma chce na Węgrzech rozwijać drugi „hub transferowy” w regionie. – Zatrudniamy obecnie już 80 węgierskich członków personelu pokładowego i rekrutujemy pilotów, zapewniając Węgrom najbardziej dostosowany do ich potrzeb produkt. Zamierzamy stać się linią pierwszego wyboru dla Węgrów i pozostałych pasażerów Europy Środkowo-Wschodniej – podkreśla Kubicki.

LOT poszerza także ofertę dla mieszkańców państw nadbałtyckich. Ostatnie miesiące przyniosły zwiększenie obecności na rynku litewskim, a w rękach polskiego przedsiębiorstwa pozostaje także 49% udziałów w Regional Jet. – Już dzisiaj LOT, spośród wszystkich przewoźników tradycyjnych, oferuje najbogatszą ofertę dla pasażerów podróżujących z i do Wilna. Oprócz uruchomionego 1 maja połączenia do London-City, LOT oferuje pasażerom z Litwy rejsy między Wilnem a Warszawą pięć razy dziennie, a do Kowna i Połągi sześć razy w tygodniu. W ten sposób zapewniamy pasażerom z Litwy najwygodniejsze połączenia i najkrótsze transfery w wielu kierunkach w Europie, USA i w Azji – wyjaśnia Kubicki.

Działania te najwyraźniej przynoszą efekty. – Nie mamy narodowego przewoźnika, więc traktujemy LOT oraz Air Baltic tak jakby nimi były – mówił w Katowicach Rokas Masiulis, minister transportu i komunikacji Litwy.

Łukasz Malinowski, Jakub Madrjas

