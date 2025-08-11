Litwini wydają więcej – rekordowy wzrost zakupów

Jak podkreśla główny ekonomista „Luminor” na Litwie, Žygimantas Mauricas, kartami płacimy nie tylko częściej, ale też za droższe zakupy.

– „Oficjalne statystyki potwierdzają, że Litwini coraz szerzej otwierają portfele. W czerwcu sprzedaż detaliczna wzrosła o 8,2 proc., co jest najszybszym tempem w tym roku” – zaznaczył.

Aktywność kupujących dostrzegają również sieci handlowe. Gintarė Kitovė z „Iki” wskazuje, że w czerwcu klienci kupowali nieco więcej niż przed rokiem, a wpływ miała na to także pogoda.

– „Przemienne warunki, mniejszy własny zbiór warzyw i owoców spowodowały, że do koszyków częściej trafiały świeże produkty. Sprzedaż owoców wzrosła nawet o 20 proc.” – mówiła.

Z kolei Snieguolė Valiaugaitė z „Maxima” zauważa, że tegoroczne tempo konsumpcji jest podobne do ubiegłorocznego, ale zmieniła się zawartość koszyka. Chłodny początek lata przełożył się na niższą sprzedaż lodów, piwa i napojów gazowanych, a wzrost odnotowano w kategorii letnich przekąsek – chipsów, krakersów oraz świeżego mięsa, w tym wołowiny.

Według Ž. Mauricasa sprzedaż żywności w czerwcu wzrosła o 7,36 proc., a towarów nieżywnościowych – aż o 18 proc. Ekonomista tłumaczy to m.in. niechęcią konsumentów do płacenia więcej za drożejącą żywność (o 5 proc. w skali roku), stabilnymi cenami artykułów przemysłowych oraz obawami przed globalną wojną handlową, które mogły skłonić część klientów do wcześniejszych zakupów przed wprowadzeniem ceł importowych.

Dodatkowym impulsem do zakupów nieżywnościowych był wysoki popyt na rynku nieruchomości i niższe stopy procentowe, co przełożyło się na wzrost sprzedaży mebli i sprzętu AGD.

Nie wszystkie sektory jednak skorzystały. Chłodny i deszczowy czerwiec spowolnił wzrost obrotów restauracji i barów – średnia wartość transakcji wzrosła tam jedynie o 7,6 proc. Wzrosłe na początku roku akcyzy oraz niesprzyjająca pogoda ograniczyły także sprzedaż paliw.