Litwa zakończyła wdrażanie rekomendacji OECD w sektorze przedsiębiorstw państwowych

Według MSZ, decyzja OECD potwierdza znaczący postęp Litwy w dziedzinie przedsiębiorstw państwowych, co ilustruje również zeszłoroczny indeks regulacji rynku produktów OECD.

Litwa zajęła w nim pierwsze miejsce, a w obszarze przedsiębiorstw państwowych awansowała z 32. pozycji w 2018 roku na 8. miejsce w 2023 roku.

Rekomendacje OECD dla Litwy obejmowały wzmocnienie funkcji własności państwowej, zwiększenie niezależności rad nadzorczych przedsiębiorstw państwowych, przekształcenie przedsiębiorstw państwowych w spółki akcyjne i spółki z ograniczoną odpowiedzialnością, wdrożenie wysokiej jakości standardów rachunkowości i audytu oraz regulację kadencji zarządów przedsiębiorstw państwowych.

Zwracając się do rady OECD, wiceminister spraw zagranicznych Sigitas Mitkus podkreślił, że sektor przedsiębiorstw państwowych na Litwie przeszedł w ostatniej dekadzie „wyjątkową transformację”.

„Liczba przedsiębiorstw zmniejszyła się z ponad 120 w 2015 roku do 33 obecnie, a wartość i przychody sektora wzrosły. Ten postęp to jedno z największych osiągnięć Litwy jako członka OECD” – powiedział wiceminister MSZ, Sigitas Mitkus.

OECD skupia 38 państw, a Litwa została członkiem organizacji w 2018 roku.