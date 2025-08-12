Litwa zacieśnia współpracę z UE w dziedzinie półprzewodników

Minister gospodarki i innowacji Litwy Lukas Savickas podkreśla, że kraj ma już solidne podstawy do rozwoju technologicznego – działa tu ponad 50 firm z branży, sektor laserowy eksportuje produkty do ponad 80 państw, a silne ośrodki naukowe kształcą wysoko wykwalifikowanych specjalistów.

„Przystąpienie do Europejskiej Koalicji na rzecz Mikrochipów to strategiczny krok, który pomoże lepiej zintegrować litewski potencjał z europejskim ekosystemem półprzewodników” – powiedział minister gospodarki i innowacji Litwy, Lukas Savickas.

W deklaracji określono trzy strategiczne cele: wspieranie dobrobytu gospodarczego i konkurencyjności, wzmacnianie technologicznej niezależności Europy oraz zapewnienie odporności w kluczowych obszarach, takich jak energetyka, transport, obronność czy sztuczna inteligencja (AI).

Litwa, po przystąpieniu do inicjatywy, zamierza skoncentrować się na rozwoju europejskich mocy produkcyjnych w zakresie półprzewodników, korzystać z nowych możliwości udziału w programach finansowanych przez UE, brać udział w międzynarodowych projektach badawczych oraz przyciągać inwestycje w zaawansowane technologie.

Obecnie na Litwie powstaje także krajowe centrum kompetencji „ChipsC²-LT”, które ma połączyć najbardziej zaawansowane krajowe kompetencje naukowe i inżynieryjne.

Europejska Koalicja na rzecz Mikrochipów to strategiczna inicjatywa Unii Europejskiej, mająca na celu wzmocnienie pozycji technologicznej kontynentu w sektorze półprzewodników.

Koalicja została powołana w marcu tego roku przez dziewięć państw członkowskich: Austrię, Belgię, Finlandię, Francję, Niemcy, Włochy, Polskę, Hiszpanię i Niderlandy.