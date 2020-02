vdu

Minister Vilius Šapoka podkreśla, że ocena Litwy została podniesiona przeskakując stopień pośredni, a to z kolei zdarza się niezwykle rzadko, dlatego, jak twierdzi minister, jest to wielki powód do dumy.

Agencja „Standard & Poor’s” ostatnio dokonywała oceny Litwy w 2018 roku. Inne agencje oceny kredytowej, takie jak „Fitch Ratings” czy „DBRS Morningstar” nadały Litwie pozytywną ocenę A.