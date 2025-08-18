Litwa szuka komercyjnego attaché w Polsce

– „Widzimy duży potencjał do rozwijania wzajemnie korzystnych relacji gospodarczych, a nowy attaché handlowy będzie miał ważną rolę w zapewnieniu, by ten potencjał został w pełni wykorzystany” – podkreślił w komunikacie wiceminister Marius Stasiukaitis.

Zadaniem attaché będzie wspieranie litewskich przedsiębiorstw na rynku polskim, promocja eksportu, przyciąganie inwestycji, rozwój innowacji oraz turystyki.

Polska należy do kluczowych partnerów gospodarczych Litwy i stanowi priorytetowy kierunek zarówno w zakresie eksportu, jak i innowacji czy turystyki przyjazdowej.

W 2024 roku wartość dwustronnej wymiany handlowej wyniosła 8,83 mld euro. W ciągu pierwszych pięciu miesięcy bieżącego roku osiągnęła już 3,73 mld euro. Litewski eksport do Polski w 2024 roku sięgnął 3,52 mld euro, z czego prawie 2,38 mld euro stanowiły towary pochodzenia litewskiego.

Z kolei bezpośrednie inwestycje zagraniczne Polski na Litwie w 2024 roku wyniosły 1,28 mld euro. Polska jest także jednym z głównych źródeł turystów – w ubiegłym roku Litwę odwiedziło prawie 168,5 tys. Polaków.