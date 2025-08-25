Litwa remontuje mosty i wiadukty – trwa naprawa blisko 200 konstrukcji

„Mosty łączą miasta i ludzi, zapewniając nie tylko codzienne połączenia komunikacyjne, ale także bezpieczeństwo państwa. Jednak wiele z nich jest w stanie awaryjnym lub złym, ponieważ przez długi czas nie poświęcano mostom i wiaduktom wystarczającej uwagi. Zaraz po rozpoczęciu prac szukaliśmy i znaleźliśmy rozwiązania, które pozwolą nam nie ryzykować życia naszych pracowników ani kierowców podróżujących przez Litwę. Od przyszłego roku zacznie działać Państwowy Fundusz Dróg, który pozwoli szybciej reagować na niebezpieczny stan infrastruktury i powstrzyma degradację infrastruktury komunikacyjnej” – powiedział minister transportu i komunikacji Litwy, Eugenijus Sabutis.

Obecnie w kraju remontowanych jest 139 mostów i wiaduktów, które są konserwowane i naprawiane na podstawie umowy o okresowej konserwacji przez spółkę „Kelių priežiūra”, odpowiedzialną za jakość utrzymania dróg o znaczeniu państwowym.

Okresowa konserwacja mostów obejmuje takie prace jak usuwanie lokalnych uszkodzeń mieszankami naprawczymi, naprawę uszkodzonych systemów odprowadzania wody, lokalną konserwację szczelin dylatacyjnych, wzmacnianie uszkodzonych skarp przy pylonach, stabilizację poręczy oraz inne tymczasowe działania pozwalające utrzymać stabilność konstrukcji.

Podczas corocznych inspekcji mostów stwierdzono, że wiele mostów na Litwie jest w złym stanie technicznym – ich kondycja zbliża się do krytycznego poziomu. W celu zapewnienia bezpieczeństwa ruchu w najbliższym czasie może być konieczne ograniczenie ruchu drogowego na niektórych mostach lub ich całkowite zamknięcie.

Z powodu ograniczonych środków finansowych nie ma możliwości wykonania ani zwykłych, ani kapitalnych remontów niektórych mostów, dlatego poszukiwano alternatywnych rozwiązań. Po przeanalizowaniu stanu technicznego mostów w najgorszym stanie postanowiono minimalnym kosztem naprawiać wybrane elementy mostów i wiaduktów, tymczasowo wydłużając ich okres użytkowania.

Aby zatrzymać pogarszanie się stanu mostów, „Via Lietuva” w tym roku podpisała umowy z wykonawcami na naprawę obiektów znajdujących się na drogach o znaczeniu państwowym. Obecnie, na podstawie umów ryczałtowych, naprawianych jest 30 mostów, gdzie wykonywane są bardziej skomplikowane prace naprawcze. Planowane jest, że w trakcie realizacji tych prac w ciągu dwóch lat profilaktycznie zostanie wyremontowanych do 40 mostów w całym kraju.

Wymiana uszkodzonych szczelin dylatacyjnych na czas zatrzyma szybkie niszczenie podpór pod mostem. Odpowiednia i terminowa konserwacja systemu odprowadzania wody pomoże chronić nośne elementy konstrukcji obiektu – belki pomostu i podpory. Proste, lecz skuteczne prace naprawcze betonowych konstrukcji, wykorzystujące mieszanki naprawcze do betonu, pozwolą spowolnić rozwój uszkodzeń mostu. Takie działania wydłużą okres eksploatacji mostu co najmniej o 5 lat.