Litwa może zrezygnować z najdrobniejszych monet

vdu

Jeżeli tak się stanie, przy wydawaniu reszty w sklepach będzie dozwolone zaokrąglenie sumy do 5 eurocentów.

Choć wstępne sondaże wskazują, że większość Litwinów nie sprzeciwia się wycofaniu z obrotu monet o najdrobniejszym nominale, handlowcy ostrzegają, że część mieszkańców nie będzie na to przygotowana, ponieważ liczy każdy cent. W opinii ekonomistów, rezygnacja z jedno- i dwucentówek może doprowadzić do podrożenia towarów, jeżeli płaci się za nie gotówką, co wywoła niezadowolenie ludzi.

Jako pierwsi z monet o nadrobniejszym nominale zrezygnowali Finowie, za nimi Holendrzy, Belgowie i Irlandczycy.