Litwa liderem w regionie Bałtyku pod względem inwestycji w remonty mieszkań

„Trzy kategorie związane z poprawą mieszkania – remonty, nowy sprzęt AGD i elektronika – szczególnie wyróżniają Litwę, gdzie ich udział jest najwyższy. Łącznie to ponad 40 proc. mieszkańców, co oznacza, że prawie połowa Litwinów planuje poprawę swojego mieszkania” – powiedziała Rūta Ežerskienė, dyrektorka banku „Citadele”, przedstawiając wyniki badania. „Rynek dóbr luksusowych, biżuterii i zegarków w ostatnich latach jest na najwyższym poziomie. To potwierdza, że oczekiwania i sytuacja finansowa mieszkańców są na dobrym poziomie” – dodała.

Z badania wynika, że 21 proc. mieszkańców Litwy planuje remont mieszkania, 21 proc. – wyjazdy turystyczne, 12 proc. – zakup nowych urządzeń AGD, 7 proc. – zakup samochodu, a 4 proc. – nowego mieszkania.

W Łotwie odsetek osób, które planują remont mieszkania w najbliższych trzech miesiącach, wynosi 18 proc., zakup mieszkania – 4 proc., a planujący wyjazdy turystyczne stanowią 23 proc.

W Estonii 12 proc. mieszkańców planuje remont mieszkania, 2 proc. – zakup nowego mieszkania lub samochodu, 8 proc. – urządzeń AGD, a 17 proc. – wyjazdy turystyczne. Kolejne 12 proc. planuje oszczędzać.

Zgodnie z wypowiedzią dyrektorki banku Citadele, wyniki na Litwie są najwyższe od kilku lat, co świadczy o rosnącym zaufaniu do spadających stóp procentowych, które już nie stanowią takiego obciążenia dla domowych budżetów, jak w 2023 roku.

Zgodnie z dyrektorką banku, spadek „Euribor” i niższe raty kredytów uruchomiły rynek nieruchomości w Litwie – wartość udzielonych kredytów mieszkaniowych osiągnęła rekordowy poziom, przekraczając nawet okres pandemii.

„Spadek Euribor uruchomił rynek nieruchomości w Litwie. Widzimy, że w ciągu ostatnich 18 miesięcy Euribor znacznie spadł, a w tym samym czasie liczba transakcji kupna-sprzedaży domów i mieszkań w Litwie znacznie wzrosła” – wyjaśniała Rūta Ežerskienė.

Jej zdaniem rynek nieruchomości przeszedł z fazy dynamicznego wzrostu do bardziej stabilnego tempa rozwoju: w ciągu ostatnich dwóch miesięcy tempo wzrostu nowych kredytów mieszkaniowych ustabilizowało się na poziomie 60 proc., a w Wilnie i Tallinie wzrost transakcji wynosi 20-30 proc.

„Jeżeli spojrzymy na średnią kwotę kredytu, to wynosi ona 130 tys. euro, średni okres kredytowania to 25 lat, a różnica w miesięcznej racie pomiędzy 4 proc. Euribor a 2 proc. wynosi 150 euro. Jeżeli ktoś ma taki kredyt, a to jedyny jego dług, to ta różnica, jeżeli dołożymy leasing, kredyty konsumpcyjne, może być jeszcze bardziej odczuwalna. To ma wpływ zarówno psychologiczny, jak i finansowy na życie ludzi, co wpływa na decyzje o dalszym zadłużeniu” – mówiła dyrektorka banku.

„Citadele” prognozuje, że wzrost cen nieruchomości w Litwie w tym roku wyniesie 4,5 proc., a w przyszłym – 4,1 proc.

Badanie: spadają oczekiwania mieszkańców wobec wzrostu wynagrodzeń

Zgodnie z badaniem, w Litwie coraz mniej osób spodziewa się wyższych zarobków w tym roku: w trzecim kwartale 15 proc. badanych oczekiwało wzrostu wynagrodzenia (w drugim kwartale było to 16 proc., a w pierwszym – 18 proc.). Z kolei 6 proc. respondentów spodziewa się spadku wynagrodzeń (po 5 proc. w poprzednich kwartałach).

„Pierwszym czynnikiem jest inflacja, która przez ostatnie trzy lata zmuszała mieszkańców do domagania się wyższych pensji. Teraz, kiedy problem inflacji został zasadniczo rozwiązany, nie ma już takiej presji” – mówi ekonomista „Citadele” Aleksandr Izgorodinas. „Dodatkowo widzimy ochłodzenie rynku pracy, ponieważ stopa bezrobocia nieco wzrosła, a liczba zatrudnionych osób spadła. Zmiana sytuacji na rynku pracy automatycznie zmniejsza motywację firm do podwyższania wynagrodzeń” – dodał.

Zgodnie z prognozami banku, wzrost wynagrodzeń w Litwie w tym roku zwolni do 7 proc. (w ubiegłym roku było to 10,7 proc.), a w przyszłym roku wyniesie 7,5 proc. Niemniej jednak siła nabywcza mieszkańców powinna wzrosnąć, ponieważ pensje będą rosły szybciej niż ceny – inflacja w tym roku wyniesie 3,5 proc., a w przyszłym 3,4 proc.

Sytuacja w krajach bałtyckich jest zróżnicowana: na Łotwie 12 proc. mieszkańców spodziewa się wzrostu wynagrodzeń, ale 8 proc. przewiduje ich spadek. W Estonii perspektywy są najgorsze – tylko 6 proc. respondentów spodziewa się wzrostu płac.

Chociaż perspektywy dotyczące wynagrodzeń pogorszyły się, nastroje mieszkańców w Litwie i na Łotwie wyraźnie się poprawiły. W Estonii nastroje są najgorsze w regionie bałtyckim – mieszkańców tego kraju negatywnie wpływają słabsza gospodarka i wyższe podatki, twierdzi bank „Citadele”.