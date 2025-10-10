Litwa buduje ośrodek AI

50 proc. finansowania zapewni EuroHPC Joint Undertaking ze środków Unii Europejskiej – poinformowało Ministerstwo Gospodarki i Innowacji.

— „‚LitAI’ wzmocni krajowy potencjał naukowo-innowacyjny i bezpośrednio przyczyni się do wzrostu gospodarki oraz rozwoju zaawansowanych technologii w całym kraju” — oświadczył minister Edvinas Grikšas.

Resort będzie odpowiadał za strategiczny rozwój i konkurencyjność przedsięwzięcia.

— „To projekt, który może wygenerować do 360 mln euro korzyści ekonomicznych, a państwu pozwoli działać efektywniej, szybciej i bezpieczniej” — dodał wiceminister Paulius Petrauskas.

Jak wynika z komunikatu, „LitAI” zmodernizuje krajowe zasoby HPC (obliczeń wysokiej wydajności), tworząc niezależną, zoptymalizowaną pod AI infrastrukturę, zdolną zaspokajać krajowe i europejskie potrzeby strategiczne. Liderem projektu będzie Uniwersytet Wileński, a infrastruktura będzie zlokalizowana w pomieszczeniach centrum danych VDC3 Litewskiego Centrum Radia i Telewizji w Wilnie.

Ośrodek ma świadczyć ponad 80 usług — od dostępu do mocy obliczeniowych HPC i przechowywania danych, przez udostępnianie akceleratorów, po programy wsparcia innowacji w całym kraju, z uwzględnieniem regionów. Priorytetowe obszary zastosowań to m.in. cyberbezpieczeństwo, zielona energetyka, przemysł 4.0 oraz zdrowie cyfrowe.

Skład konsorcjum obejmuje: Uniwersytet Wileński, Uniwersytet Technologiczny w Kownie, VILNIUS TECH (Uniwersytet Techniczny im. Giedymina w Wilnie), Uniwersytet Witolda Wielkiego, Państwową Agencję Danych, Państwową Agencję Rozwiązań Cyfrowych, Litewskie Centrum Radia i Telewizji, Agencję Innowacji oraz innych partnerów.