„Litgrid” zwiększy przepustowość handlu energią z Polską

„Litgrid” przygotował koncepcję zwiększenia przepustowości między Litwą a Polską, której wdrożenie rozszerzy możliwości handlu energią. Jak wyjaśnia Donatas Matelionis, dyrektor Departamentu Zarządzania Systemem w „Litgrid”, po dołączeniu państw bałtyckich w lutym do sieci Europy Kontynentalnej, połączenie „LitPol Link” jest przede wszystkim wykorzystywane do zapewnienia stabilności i niezawodności systemu.

„Obecnie stosowane środki stabilizujące ograniczają wolumen dostępnych mocy handlowych. Działając pomyślnie i bez zakłóceń już od ponad pół roku wspólnie z partnerami europejskimi, widzimy możliwości zwiększenia mocy przeznaczanych na handel energią” – powiedział D. Matelionis.

Według niego większe przepustowości handlowe są w pierwszej kolejności związane z możliwością świadczenia na Litwie dodatkowych usług stabilizacji częstotliwości, które będą mogły oferować podłączone do sieci magazyny energii. Potrzebne będzie również aktywniejsze włączenie się wytwórców OZE.

Zgodnie z koncepcją:

w 2026 r. eksport przez „LitPol Link” ma sięgnąć do 365 MW, a import do 200 MW;

w 2027 r. odpowiednio do 500 MW (eksport) i do 353 MW (import).

Od lutego średnie dostępne moce wynoszą odpowiednio ok. 170 MW (eksport) i 150 MW (import), podczas gdy wcześniej było to 350 MW i 492 MW.

„Litgrid” wraz z polskim operatorem PSE realizuje obecnie projekt lądowego połączenia „Harmony Link”. Zgodnie z porozumieniem drugie połączenie między Litwą a Polską ma zostać uruchomione w 2030 r. – wówczas wolumeny handlu w obu kierunkach sięgną do 1200 MW.