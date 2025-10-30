Litewskie Porty Lotnicze wnoszą pozew do sądu z powodu balonów z Białorusi

„Najważniejsze jest bezpieczeństwo pasażerów i obywateli. Musimy wyraźnie pokazać, że wszelkie wrogie, przestępcze próby zakłócenia naszej przestrzeni powietrznej nie będą tolerowane. Dążymy do najsurowszej odpowiedzialności dla wszystkich, którzy przyczynili się do zakłócenia bezpieczeństwa litewskiej przestrzeni powietrznej i pasażerów” – mówi minister transportu i komunikacji Litwy, Juras Taminskas.

LTOU utrzymują stanowisko, że wrogie działania wobec państwa i całego sektora lotniczego muszą zostać ocenione surowo, a przestępcom organizującym kontrabandę należy zastosować odpowiedzialność prawną.

„Bezpieczeństwo jest naszym najwyższym priorytetem. Nie będziemy tolerować prób szkodzenia bezpieczeństwu litewskiej przestrzeni powietrznej. Obecnie trwają intensywne konsultacje dotyczące wykorzystania środków prawnych w celu obrony interesów podmiotów, które poniosły straty oraz pociągnięcia do odpowiedzialności osób odpowiedzialnych za nielegalne działania, które zakłócają loty i powodują niedogodności dla tysięcy pasażerów. Współpracujemy z organami ścigania, przedstawicielami linii lotniczych i innymi partnerami, aby znaleźć wspólne rozwiązanie, które uwzględni nasze straty” – mówi Vidas Kšanas, dyrektor Departamentu Bezpieczeństwa, Ochrony i Odporności Litewskich Portów Lotniczych.

Jest on przekonany, że inicjatywa LTOU znajdzie poparcie innych zainteresowanych stron.

Według dyrektora Departamentu Bezpieczeństwa, Ochrony i Odporności Litewskich Portów Lotniczych proces prawny będzie przebiegał etapami, a obecnie trwa ocena wszystkich bezpośrednich i pośrednich strat. Do procesu zaproszono już przedstawicieli linii lotniczych oraz dostawców usług naziemnych, którzy ponieśli straty z powodu odwołanych, przekierowanych i opóźnionych lotów. Zostało również potwierdzone, że organy ścigania rozpoczęły dochodzenia wstępne w sprawie przestępstw związanych z transportem kontrabandy, dlatego poszkodowane strony będą miały możliwość złożenia cywilnych pozwów o odszkodowanie za poniesione straty.

Zdaniem przedstawicieli LTOU, straty linii lotniczych sięgają setek tysięcy euro.

Całkowita bezpośrednia i pośrednia szkoda jest znaczna, ponieważ w wyniku incydentów zmniejsza się atrakcyjność kraju, pasażerowie doświadczają niedogodności, a w obliczu nietypowych sytuacji wszyscy ponoszą dodatkowe koszty. Pasażerowie muszą planować alternatywne środki transportu lub wybierać lotniska w innych krajach. Wyrządzana jest również szkoda w zaufaniu do Litewskich Portów Lotniczych oraz reputacji kraju.