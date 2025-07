Litewskie firmy obawiają się ceł w USA, ale nie rezygnują z rynku

Ekspla (lazery)

Przed nałożeniem ceł sprzedaż w USA stanowiła 25–30% przychodów firmy. Handel z USA stanął w miejscu po groźbach wprowadzenia ceł przez administrację Donalda Trumpa.

„Ponieważ cykl produkcji trwa od pół roku do ponad roku, wielu klientów wstrzymało zamówienia, oczekując wyjaśnień” – tłumaczy Kęstutis Jasiūnas, przewodniczący rady „Ekspla”.

Firma liczy na porozumienie z klientami – część strat może absorbować producent, część – odbiorcy. Obecny postępowy cło (15%) jest lepsze niż wcześniejsze wizje aż 30%. Mimo to produkty w USA zdrożeją i niektórzy klienci mogą odejść, choć eksport do USA oczekiwany jest w przyszłym roku.

„Nasze technologie wciąż są optymalne dla wielu klientów, więc liczymy na ich powrót” – dodaje Jasiūnas.

SBA Home (meble)

„SBA Home” eksportuje z Litwy do USA ponad 10% produkcji, co może nieznacznie osłabić sprzedaż.

„Uważamy jednak, że zmiana nie będzie bardzo znacząca” – ocenia Jurgita Radzevičė, prezeska „SBA Home”.

Nowa fabryka w Północnej Karolinie, która ma ruszyć jeszcze w tym roku, zwiększy konkurencyjność na rynku lokalnym. Dzięki temu produkty amerykańskiej firmy będą bardziej atrakcyjne dla tamtejszych konsumentów.

„Choć cło zwiększy cenę, amerykańscy konsumenci ją odczują, natomiast polscy odbiorcy nie powinni na tym ucierpieć” – mówi Radzevičė.

Orlen Lietuva, Lifosa, Thermo Fisher Scientific Baltics

„Orlen Lietuva” analizuje możliwe skutki ceł – większość produkcji trafia na rynki lokalne w regionie (Litwa, Łotwa, Estonia, Ukraina, Polska).

Firmy „Lifosa” (fosforowe nawozy) oraz „Thermo Fisher Scientific Baltics” (sprzęt medycznych i naukowy) nie skomentowały wpływu ceł na ich działalność.

Komentarz banku

Prezes Banku Litwy, Gediminas Šimkus, ostrzegał, że cła dotkną głównie branże eksportujące bezpośrednio do USA – produkty rafineryjne, chemiczne, meblarskie, maszyny i sprzęt. Mimo że eksport mineralnych produktów dominuje, rośnie też eksport wartościowych produktów chemicznych, technologii telekomunikacyjnych i usług IT do USA.