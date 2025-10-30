Znad Wilii

Litewski PKB w III kwartale 2025 r.: +1,7% r/r

Wartość produktu krajowego brutto (PKB) Litwy w III kwartale 2025 r. wyniosła 22,1 mld euro (w cenach bieżących), co oznacza wzrost o 1,7% rok do roku – podała Państwowa Agencja Danych (Valstybės duomenų agentūra). Po usunięciu wpływu sezonowości i liczby dni roboczych dynamika r/r wyniosła 1,9%.

zw.lt/BNS
W ujęciu kwartalnym, po odsezonowaniu, realny PKB spadł o 0,2% wobec II kwartału 2025 r. To pierwszy spadek kwartał do kwartału od IV kwartału 2023 r., kiedy odnotowano −0,3%.

W okresie styczeń–wrzesień 2025 r. realny PKB był o 2,7% wyższy niż rok wcześniej, a jego wartość (w cenach bieżących) sięgnęła 61,6 mld euro.

Sektory z największym negatywnym wkładem

Z punktu widzenia metody produkcyjnej, w III kwartale największy negatywny wpływ na zmianę PKB miały wyniki:

  • przemysłu,
  • transportu i gospodarki magazynowej.
