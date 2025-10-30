Litewski PKB w III kwartale 2025 r.: +1,7% r/r

W ujęciu kwartalnym, po odsezonowaniu, realny PKB spadł o 0,2% wobec II kwartału 2025 r. To pierwszy spadek kwartał do kwartału od IV kwartału 2023 r., kiedy odnotowano −0,3%.

W okresie styczeń–wrzesień 2025 r. realny PKB był o 2,7% wyższy niż rok wcześniej, a jego wartość (w cenach bieżących) sięgnęła 61,6 mld euro.

Sektory z największym negatywnym wkładem

Z punktu widzenia metody produkcyjnej, w III kwartale największy negatywny wpływ na zmianę PKB miały wyniki: