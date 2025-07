Litewski MSZ: Eksport towarów wysokiego ryzyka musi być kontrolowany

– Propozycja EIM nie odzwierciedla zidentyfikowanych zagrożeń i nie pozwala na skuteczną kontrolę eksportu takich towarów do państw trzecich, jak również na odpowiednie wdrażanie sankcji Unii Europejskiej – poinformowało MSZ.

Wzrost eksportu budzi podejrzenia

Zgodnie z analizą przeprowadzoną przez resort spraw zagranicznych, znacznie wzrósł eksport niektórych kategorii produktów do krajów trzecich – w tym m.in. radionawigacji, części samolotowych oraz sprzętu do odbioru danych. Przykładowo: eksport urządzeń radionawigacyjnych do Zjednoczonych Emiratów Arabskich, Turcji i Kazachstanu wzrósł ponad dwukrotnie w porównaniu do lat 2018–2021.

MSZ proponuje, aby dla trzech grup towarów eksportowanych do tzw. „ryzykownych krajów trzecich” obowiązywał system zezwoleń. W pozostałych przypadkach można byłoby zastosować tzw. zielony korytarz – eksport byłby możliwy po wcześniejszym sprawdzeniu eksporterów i zastosowaniu procedury samo deklaracji.

Licencje czy uproszczenia?

EIM przekonuje natomiast, że licencjonowanie nie jest potrzebne – przeprowadzona analiza nie wykazała takiej konieczności. Jak podkreśla resort gospodarki, chodzi o towary niezaliczane do kategorii militarnych ani podwójnego zastosowania, które nie są objęte licencjonowaniem w żadnym innym kraju UE. W związku z tym, zdaniem EIM, ograniczenia w ich eksporcie nie powstrzymają ich ewentualnego dotarcia do Rosji czy Białorusi.

Sprawa wywołała szerszą dyskusję po publicznych wypowiedziach założyciela firmy Teltonika, Arvydasa Paukštysa, który skrytykował jeszcze poprzedni rząd (pod kierownictwem Ingridy Šimonytė) za wprowadzenie zakazu eksportu takich towarów drogą lotniczą do większości państw trzecich.

Priorytetowa lista: wspólna decyzja Zachodu

MSZ przypomina, że lista towarów wysokiego priorytetu została ustalona wspólnie przez UE, USA, Wielką Brytanię i Japonię i zawiera 50 grup produktów z zakresu zaawansowanych technologii, które zostały zidentyfikowane jako wykorzystywane przez rosyjski przemysł zbrojeniowy – zarówno na polu walki w Ukrainie, jak i w procesie produkcyjnym.

Wśród nich znajdują się m.in. układy scalone, moduły nadajników radiowych, a także komponenty niezbędne do produkcji i testowania płytek drukowanych czy wysokoprecyzyjnych części metalowych.

MSZ Litwy podkreśla, że po wejściu w życie 18. pakietu sankcji UE, wszystkie eksporty towarów wysokiego priorytetu mogą zostać skierowane do licencjonowania celnego, aby zapobiec obchodzeniu restrykcji. Jeśli jednak system kontroli nie zostanie wzmocniony, eksporterzy poniosą jeszcze większe koszty administracyjne.