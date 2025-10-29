Litewska Służba Zatrudnienia: w październiku wskaźnik rynku pracy spadł o 0,7 punktu

Na Litwie wskaźnik rynku pracy w październiku spadł o 0,7 punktu, ale pozostał w strefie dodatniej (100,9). Wskaźnik prognozujący bezrobocie spadł o 0,6 punktu do 100,2, a wskaźnik zatrudnienia spadł o 0,7 punktu do 101,6.

„Zwykle zimą pracodawcy szukają mniej pracowników, zwłaszcza w grudniu. W tym roku prognozowana jest podobna dynamika” – czytamy w komunikacie Litewskiej Służby Zatrudnienia.

Główny wskaźnik sieci krajowych służb zatrudnienia w Europie oraz Instytutu Badań Zatrudnienia w Niemczech spadł o 0,2 punktu w październiku, przesuwając się poniżej neutralnej granicy (99,8).

Wskaźnik prognozujący zatrudnienie spadł o 0,1 punktu, ale pozostał w strefie dodatniej – 100,1. Wskaźnik bezrobocia spadł o 0,2 punktu do 99,5, co oznacza spodziewany niewielki wzrost bezrobocia.