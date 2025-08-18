Litewska „Galinta” kupuje Polski „Cenos”

„Galinta” zawarła umowę z kontrolowaną przez Vlada Numavičiusa litewską spółką „Gemini grupė”, która sprzedaje 100 proc. udziałów w „Cenos” – poinformowała w poniedziałek spółka „INVL Asset Management”.

To nie jedyne przejęcie „Galinty”. Firma zakończyła również transakcję zakupu litewskiego producenta kaszy gryczanej i jej przetworów – spółki „Ekofrisa”.

– Sektor, w którym działa „Cenos”, jest bardzo konkurencyjny i wymaga regionalnej konsolidacji. Dlatego zdecydowaliśmy się skupić na głównych obszarach działalności i przekazać firmę w ręce gracza konsolidującego rynek – powiedział Darius Saikevičius, dyrektor generalny „Gemini grupė” i przewodniczący rady nadzorczej „Cenos”.

Tadas Petkevičius, inwestycyjny menedżer funduszu „INVL Baltic Sea Growth Fund” i przewodniczący rady nadzorczej „Galinty”, podkreślił, że transakcja ma strategiczne znaczenie:



– Pozwoli ona wzmocnić nasze pozycje w segmencie ryżu i innych kasz, a także uzupełnić ofertę o nową kategorię – sól spożywczą – zaznaczył.

Jak dodał, zakup „Ekofrisy” otwiera przed firmą dodatkowe możliwości w eksporcie w modelu B2B.

Szczegóły przejęcia „Cenos”

Spółka „Cenos” działa na rynku od ponad 30 lat. Produkuje i sprzedaje m.in. ryż, kasze, groch, fasolę i płatki, a także handluje solą spożywczą „Osole”. Jej roczne przychody w ostatnich trzech latach wynosiły około 37 mln euro, z czego 98 proc. generowane było na rynku polskim. W firmie pracuje około 150 osób.

Transakcja wymaga jeszcze zgody polskiego Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów.

„Ekofrisa” i „Galinta”

„Ekofrisa” eksportuje ok. 80 proc. produkcji do wielu krajów Europy (m.in. Niemiec, Francji, Hiszpanii, Skandynawii), a także do USA, Izraela i Australii. W 2023 r. spółka osiągnęła 7,56 mln euro przychodów – o 14 proc. mniej niż rok wcześniej – i poniosła 345 tys. euro straty netto. Zatrudnia około 60 osób.

Z kolei „Galinta” w 2024 r. odnotowała przychody na poziomie 27,1 mln euro, czyli o 13 proc. mniej niż w 2023 r. (31,1 mln euro). Zysk netto spółki spadł ponad dwukrotnie – z 1,23 mln euro do 449,4 tys. euro. Firma dostarcza swoje produkty do krajów bałtyckich i Polski, a ostatnio koncentruje się na rozwoju eksportu i nowych przejęciach.