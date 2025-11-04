„Linava” wzywa do otwarcia granicy z Białorusią, premier odpiera apel

„Obecnie szukamy rozwiązania. Wiem, że minister spraw wewnętrznych ma dodatkowe spotkanie w tej sprawie, więc jako rząd musimy podjąć decyzję i pozwolić na powrót niektórym z naszych litewskich ciężarówek do Litwy. Ale granica nie zostanie otwarta” – powiedziała w wywiadzie dla mediów w Baisogali w środę.

W poniedziałek organizacja „Linava” ponownie zwróciła się do premier z prośbą o pilne rozwiązanie sytuacji, po tym jak Litwa w zeszłym tygodniu postanowiła zamknąć na miesiąc dwa ostatnie punkty graniczne z Białorusią.

Według Olega Tarasova, organizacja nie otrzymała żadnej odpowiedzi, mimo iż złożyła wniosek w zeszłym tygodniu: „Nie otrzymaliśmy żadnego zaproszenia na spotkanie, ani żadnej odpowiedzi” – powiedział.

Jego zdaniem jedynym rozwiązaniem tej sytuacji jest ponowne otwarcie punktów granicznych.

„Nie ma innych rozwiązań, ponieważ nie możemy sprowadzić tych ciężarówek drogą powietrzną. Można je odzyskać tylko przez granicę litewsko-białoruską. Białoruś podjęła środki odwetowe, które uniemożliwiają nam wyjazd przez inne punkty graniczne. Dlatego obecnie możemy przywrócić nasz sprzęt tylko przez jeden punkt graniczny, Medininki” – powiedział O. Tarasov w wywiadzie dla BNS.

Jeśli granica nie zostanie otwarta, wg O. Tarasova, ciężarówki będą musiały czekać 50 dni, by wrócić na Litwę. „Na białoruskim pograniczu utknęło około 1,8 tys. pojazdów – po 900 ciężarówek i naczep. W całym kraju zatrzymanych jest około 2 tys. ciężarówek i 3 tys. naczep” – powiedział.

„Ci kierowcy nie mają co robić, czekają na decyzję, siedzą w kabinach i praktycznie nie uczestniczą w działalności gospodarczej. Mówią nam, że mogą wrócić na Litwę, do pracy. Ale po co oni nam tu w Litwie, skoro ich narzędzia pracy są teraz na Białorusi?” – dodał O. Tarasov.

Litewska Straż Graniczna poinformowała, że na Litwę wracają ciężarówki, które mogą to zrobić zgodnie z zatwierdzonym przez rząd porządkiem. W ciągu ostatnich trzech dni przez punkt graniczny w Miednikach powróciło około 90 samochodów ciężarowych.

O. Tarasov dodał, że z powracających pojazdów około 60 to ciężarówki z krajów trzecich, które przewożą ładunki tranzytowe do Kaliningradu, a tylko około 30 to litewskie pojazdy.

„Jeśli około 2 tysięcy ciężarówek utknęło na Białorusi, a dziennie wraca 40 pojazdów, to wychodzi, że potrzeba 50 dni, by je wszystkie sprowadzić. Może warto więc otworzyć punkt w Świńczanach, by chociaż podwoić tę przepustowość?” – zauważył wiceprezes „Linavy”.

Zgodnie z jego słowami sytuację utrudnia decyzja Mińska o zakazie ruchu dla ciężarówek zarejestrowanych w Litwie i Polsce na terytorium Białorusi, przez co alternatywne trasy przez inne punkty graniczne są niemożliwe.

„Na punkcie granicznym Soleczniki-Bieniakonie stoi obecnie 439 ciężarówek z Białorusi, z czego większość to pojazdy z Litwy. Nie ma dla nich rozwiązania, jak wrócić, ponieważ nie wolno im przejeżdżać przez Białoruś” – dodał.

Według danych „Linavy”, na rynku usług transportowych Euro-Azja uczestniczy około 7 tys. litewskich firm transportowych. Z powodu obecnej sytuacji, tylko w ciągu miesiąca przewoźnicy mogą stracić około 70 milionów euro dochodu.