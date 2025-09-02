Tegoroczne lato najchłodniejsze od 2017 roku

Znad Wilii

Tegoroczne lato na Litwie było najchłodniejsze od 2017 r. i przebiegło poniżej wieloletniej normy temperatury – poinformowała we wtorek Litewska Służba Hydrometeorologiczna (LHMT). W zestawieniu wszystkich lat od 1961 r. lato 2025 zajęło 33. miejsce, co oznacza, że plasuje się dokładnie w połowie stawki (tzw. „lato medianowe”). Średnia temperatura była taka sama, jak w latach 1966, 1964 i 1968.

LHMT podkreśla, że był to pierwszy od 2017 r. sezon letni bez ani jednego epizodu fali upałów. Zjawisko to służba odnotowuje, gdy przez trzy kolejne dni temperatura powietrza przekracza 30°C.

W przeciwieństwie do tegorocznej wiosny, lato nie przyniosło dużych odchyleń średniej temperatury powietrza. Jednocześnie wszystkie trzy miesiące – czerwiec, lipiec i sierpień – charakteryzowały się krótszym od przeciętnego czasem usłonecznienia.

Pod względem opadów sezon był wilgotniejszy niż zwykle: średnia suma 275,6 mm oznacza o ok. 20 proc. więcej niż wynosi wieloletnia norma letnia (229 mm).

