Tegoroczne lato najchłodniejsze od 2017 roku

LHMT podkreśla, że był to pierwszy od 2017 r. sezon letni bez ani jednego epizodu fali upałów. Zjawisko to służba odnotowuje, gdy przez trzy kolejne dni temperatura powietrza przekracza 30°C.

W przeciwieństwie do tegorocznej wiosny, lato nie przyniosło dużych odchyleń średniej temperatury powietrza. Jednocześnie wszystkie trzy miesiące – czerwiec, lipiec i sierpień – charakteryzowały się krótszym od przeciętnego czasem usłonecznienia.

Pod względem opadów sezon był wilgotniejszy niż zwykle: średnia suma 275,6 mm oznacza o ok. 20 proc. więcej niż wynosi wieloletnia norma letnia (229 mm).