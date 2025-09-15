Kraje bałtyckie zatwierdzają elektryfikację „Rail Baltica” za 1,77 miliarda euro

„Po raz pierwszy mamy pełny kontrakt budowlany i projektowy dla całej trasy „Rail Baltica”, który obejmuje elektryfikację kolei we wszystkich trzech krajach” – powiedział dziennikarzom po podpisaniu umowy Markas Kivila, dyrektor generalny wspólnego przedsiębiorstwa państw bałtyckich „RB Rail”.

Kivila wyjaśnił, że w ramach projektu konieczne będzie wybudowanie około 2,4 tys. kilometrów sieci trakcyjnej, postawienie 50 tys. słupów energetycznych oraz budowa 10 stacji energetycznych.

„Zgodnie z umową zobowiązaliśmy się zakończyć pierwszy etap projektu do 2030 roku – to cel, który chcemy osiągnąć we wszystkich trzech krajach. Będzie to wymagający kontrakt” – dodał Kivila.

Na Litwie wartość prac związanych z elektryfikacją wyniesie 818 milionów euro.

„Nowoczesna kolej nie może istnieć bez elektrycznych pociągów. Oczywiste jest, że po wykonaniu prac związanych z budową nasypów, niezbędne jest zawieszenie sieci trakcyjnej, która umożliwi szybki transport oraz zmniejszenie emisji zanieczyszczeń. Ten projekt będzie największym przedsięwzięciem kolejowym we wszystkich trzech krajach bałtyckich” – powiedział Egidijus Lazauskas, dyrektor generalny Grupy LTG.

Lazauskas dodał, że porozumienie umożliwi koordynowaną elektryfikację kolei: „Trzy kraje podpisały ten kontrakt, aby uniknąć nieporozumień, braku uzgodnień i przyspieszyć realizację”.

„Projekt będzie realizowany etapami, a część odcinków zostanie zelektryfikowana już do 2030 roku” – mówił Lazauskas.

40% projektu gotowe do końca roku

Zgodnie z wypowiedzią dyrektorka generalnego wspólnego przedsiębiorstwa państw bałtyckich „RB Rail” , do końca tego roku w trzech krajach Bałtyckich prace budowlane w ramach projektu „Rail Baltica” obejmą około 40% pierwszego etapu.

„Oznacza to, że projekt osiągnął poziom dojrzałości, którego jeszcze nie widzieliśmy” – podkreślił szef „RB Rail”.

Więcej finansowania z UE

Pierwszy etap „Rail Baltica” ma wartość około 15,5 miliarda euro: 6,6 miliarda euro na Litwie, 5,5 miliarda euro na Łotwie i 3,2 miliarda euro w Estonii.

W pierwszym etapie na Litwie planowane jest położenie głównej nitki „Rail Baltica”, a po 2030 roku – odcinek między Wilnem a Kaunasem.

„Projekt nie jest jeszcze zakończony, ale codziennie szukamy sposobów na redukcję kosztów. Na każdym etapie analizujemy możliwości optymalizacji zakresu prac” – mówił szef „RB Rail”.

Według szefa „RB Rail”, projekt spodziewa się dodatkowego finansowania z Unii Europejskiej w wieloletnim budżecie po 2027 roku, kiedy UE planuje inwestycje w transport i mobilność wojskową.

„Finansowanie w ramach Connecting Europe Facility zostało ponad dwukrotnie zwiększone, co jest dobrą wiadomością dla projektu «Rail Baltica». Ponadto widzimy, że finansowanie w zakresie mobilności wojskowej zostało zwiększone ponad dziesięciokrotnie. Z tych funduszy projekt planuje pozyskać dodatkowe środki na realizację pierwszego etapu do 2030 roku” – powiedział szef „RB Rail”.

Zgodnie z wcześniejszymi informacjami, Litwa ma nadzieję na połączenie swojego systemu kolejowego z Polską do 2028 roku, a cały projekt „Rail Baltica”, który ma połączyć Bałtyk z Europą, ma zostać ukończony do 2030 roku.

Do lipca Litwa zabezpieczyła już 1,6 miliarda euro na realizację projektu do 2030 roku i dąży do pozyskania dodatkowych 4 miliardów euro.