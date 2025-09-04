Konserwatyści proponują nowe ułatwienia przy zakupie pierwszego mieszkania

Gwarancja państwa dla wkładu własnego

Posłanka Gintarė Skaistė poinformowała w czwartek, że państwo mogłoby gwarantować do 10 proc. wartości nieruchomości, czyli pokryć część wymaganego wkładu własnego. Beneficjent płaciłby opłatę administracyjną, a następnie spłacałby raty kredytu mieszkaniowego razem z częścią objętą gwarancją.

– „To rozwiązanie jest skierowane do osób, które ze swoich dochodów są w stanie spłacać kredyt, ale mają trudności z uzbieraniem wkładu własnego” – podkreśliła G. Skaistė.

Obsługę programu powierzono by narodowemu bankowi rozwoju ILTE.

II filar emerytalny na pierwszy dom – ze zwrotem całości środków

G. Skaistė zaproponowała także, aby osoby do 35 lat, które w latach 2026–2027 wycofają środki z II filaru emerytalnego i przeznaczą je na zakup pierwszego mieszkania, mogły odzyskać całość zgromadzonych pieniędzy: własne wpłaty, wypracowany zysk oraz państwową dopłatę w wysokości 1,5 proc. średniego wynagrodzenia. Zgodnie z obecnie przyjętymi przepisami dopłata państwa nie podlega zwrotowi osobie wypłacającej środki.

Według byłej minister finansów, osoby w tym wieku mają przeciętnie około 3 tys. euro oszczędności emerytalnych.

– „Może w Wilnie nie jest to duża suma, ale w regionach mogłaby pokryć nawet połowę wkładu własnego; w Wilnie byłaby to jedna piąta–jedna szósta” – zaznaczyła.

Kontekst rynku i uproszczenia w inwestycjach

Mer Wilna Valdas Benkunskas wskazał, że w stolicy niemal 70 proc. mieszkańców w wieku 18–24 lat wynajmuje mieszkanie. Równolegle konserwatyści proponują rozwiązania, które mają przyspieszyć procesy budowlane i zwiększyć podaż mieszkań:

wprowadzenie terminu ważności pozwoleń na budowę, co ma ułatwić samorządom planowanie infrastruktury (bez stosowania do budujących domy jednorodzinne),

zastąpienie obecnych dwóch etapów dokumentacji (propozycji projektowych i projektu technicznego) jednym zintegrowanym projektem, spełniającym wymagania obu etapów – w celu ograniczenia biurokracji i oszczędności czasu oraz kosztów,

nadanie samorządom prawa do administrowania gruntami państwowymi, w tym możliwości ich sprzedaży lub wynajmu – aby elastyczniej tworzyć nowe osiedla zgodnie z lokalnymi potrzebami.

Dotychczasowe wsparcie dla młodych rodzin

W połowie maja Sejm po pierwszym czytaniu poparł zwiększenie subwencji państwowych dla młodych rodzin – zależnie od liczby dzieci – oraz rozszerzenie wsparcia także na budowę, a nie tylko zakup mieszkania. Obecnie subwencja jest zróżnicowana według liczby dzieci:

10 proc. (do 87 tys. euro kredytu) – dla rodzin bez dzieci lub z jednym dzieckiem,

12,5 proc. – dla rodzin wychowujących dwoje dzieci,

15 proc. – dla rodzin z trojgiem dzieci.

Maksymalna kwota subwencji wynosi 13,05 tys. euro, a maksymalna wartość nabywanej nieruchomości – 120 tys. euro.