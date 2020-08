Konserwatyści będą dyskutowali z ministrem rolnictwa na temat dopłat dla rolników

Na ostatnim szczycie przywódców w Brukseli uzgodniono, ze bezpośrednie dopłaty dla litewskich rolników wzrosną z 177 do 200 euro za hektar w 2022 roku, zaś w 2027 roku osiągną 215 euro.

Po powrocie do kraju prezydent Gitanas Nausėda zwrócił uwagę na zapaść w wypłacaniu dopłat, która istnieje między dużymi i drobnymi gospodarstwami. Przywódca państwa zaproponował wprowadzić pułap, ale nie wskazał, ile ma on stanowić. Później doradca prezydenta Jarosław Niewierowicz oznajmił, że maksymalna kwota z tytułu dopłat bezpośrednich może stanowić około 60 tysięcy euro.

We wnioskach Rady Przywódców Europy wskazano, że dopłaty bezpośrednie dla dużych gospodarstw rolnych zostaną ograniczone do 100 tysięcy euro, jednak na zasadach dobrowolności.

Minister Palionis nie zgadza się z propozycją prezydenta co do wprowadzenia pułapu, gdyż, jego zdaniem, zaszkodziłoby to konkurencyjności rolników.

Jak podaje Narodowa Agencja Płatności, na Litwie są gospodarstwa rolne, które z tytułu dopłat bezpośrednich uzyskują od pół miliona do blisko 1 miliona euro. W porówaniu do dopłat dla drobnych rolników jest to róźnica rażąca.