Komisja Europejska w środę zaproponuje sankcje na Izrael

Szefowa KE Ursula von der Leyen zapowiedziała sankcje wobec Izraela 10 września w orędziu o stanie Unii. Przyznała, że wśród państw członkowskich nie ma większości w tej kwestii, czego dowodzi brak decyzji w sprawie zaproponowanego przez KE częściowego zawieszenia udziału Izraela w programie badawczym Horyzont Europa. Von der Leyen zapowiedziała jednak, że mimo to KE zaproponuje sankcje.

Jak powiedziała, Komisja zaproponuje sankcje wobec ekstremistycznych izraelskich ministrów i brutalnych osadników żydowskich oraz zawieszenie umowy stowarzyszeniowej z Izraelem w części handlowej.

KE zamierza też podjąć działania w granicach swoich kompetencji, zawieszając dwustronne wsparcie dla Izraela. – Wstrzymamy wszystkie płatności w tych obszarach, bez wpływu na naszą współpracę z izraelskim społeczeństwem obywatelskim ani z instytutem Jad Waszem – zapowiedziała szefowa Komisji.

Wojna w Strefie Gazy trwa od 7 października 2023 r., gdy rządzące tym terytorium terrorystyczne ugrupowanie palestyńskie Hamas napadło na południe Izraela, zabijając około 1,2 tys. osób i porywając 251. Według kontrolowanych przez Hamas władz Strefy Gazy w izraelskim odwecie zginęło dotąd ok. 65 tys. Palestyńczyków, a w półenklawie panuje katastrofalna sytuacja humanitarna.