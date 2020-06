Kolejne, nowe kierunki w międzynarodowej siatce połączeń LOT-u

Dopiero ogłoszona została oferta wakacyjnych podróży LOT-u #LOTnaWakacje, a przewoźnik już planuje wznowienie rejsów na kolejnych kierunkach rozwijając siatkę połączeń europejskich. Dotychczasowy rozkład 20 międzynarodowych kierunków, uzupełniony zostanie 15 nowymi. Od 15 lipca pasażerowie będą mogli skorzystać z następujących lotów:

siedem razy w tygodniu do Monachium, Stuttgartu, Frankfurtu, Hamburga, Paryża, Kopenhagi, Mediolanu, Zurich i Genewy;

od czterech do siedmiu rejsów dostępne będzie na kierunkach:

Zagrzeb i Ljubljana; pięć razy w tygodniu pasażerowie polecą do Madrytu;

cztery razy w tygodniu dostępne będą połączenia do Rygi i Tallinna.

Wszystkie nowe rejsy realizowane będą z Lotniska Chopina w Warszawie.

Rozkład pasażerskich rejsów LOT-u dostępnych od 15 lipca zostanie poszerzony także o regularne loty na trasie Warszawa-Katowice, zaplanowane 13 razy w tygodniu. Na trasach z Warszawy do Wiednia, Brukseli, Amsterdamu, Berlina, Dusseldorfu, Oslo, Pragi, Budapesztu, Bukaresztu, Sofii, Wilna oraz z Budapesztu do Warny i Dubrownika LOT zwiększy częstotliwość rejsów.

Trzy miesiące zawieszenia połączeń lotniczych było ogromnym wyzwaniem dla wszystkich przewoźników. Odmrożenie lotów pasażerskich to szansa na powrót do normalności, czyli stopniowe przywracanie rejsów na zawieszonych kierunkach i zaoferowanie pasażerom możliwości realizowania wyjazdowych planów. Intensywnie pracujemy nad wznawianiem kolejnych połączeń, obserwując jednocześnie bieżącą sytuację epidemiczną i dostosowując do niej procedury bezpieczeństwa obowiązujące na pokładach naszych samolotów. Jeśli uda się zrealizować wszystkie nasze plany, to nasza siatka dostępna do końca sierpnia powinna obejmować prawie 70 z 98 zaplanowanych na 2020 rok kierunków – powiedział Rafał Milczarski, Prezes Zarządu PLL LOT.

W planach rejsów LOT-u wznawianych w lipcu i sierpniu znajdują się także kolejne połączenia, w tym między innymi długo wyczekiwane loty do Wielkiej Brytanii. W zależności od aktualnych regulacji w Polsce oraz decyzji administracyjnych krajów docelowych, siatka LOT-u może zostać rozszerzona o następujące kierunki: Kijów, Nursułtan, Stambuł, Londyn, Kiszyniów, Belgrad, Mińsk, Lwów, Odessa.

Piętnaście europejskich kierunków to połączenia, które jeszcze w lipcu mogą pojawić się w naszej siatce połączeń, zaś kolejne dziewięć jest na razie w fazie planowania. Uruchomienie regularnych rejsów pasażerskich na tych trasach uzależnione jest od bieżących regulacji administracyjnych zarówno po stronie polskiej, jak i w krajach docelowych. Obecnie na przykład Wielka Brytania nakłada na podróżnych obowiązkową kwarantannę. Liczymy na pozytywną zmianę tych regulacji, co umożliwi wprowadzenie naszych planów w życie i przekazanie kolejnych optymistycznych informacji naszym pasażerom – mówi Prezes Rafał Milczarski.

źródło: corporate.lot.com