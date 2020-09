Koleje Litewskie zacieśniają więzi z Polską. Nowy pociąg z Wilna do Warszawy

„Polska jest strategicznym partnerem Litwy zarówno pod względem społecznym, jak i gospodarczym. Dlatego jestem bardzo zadowolony z przyszłego dogodnego połączenia dla osób podróżujących między Warszawą a Wilnem. Dogodne i ekologiczne połączenie jest podstawą wakacyjnych wyjazdów, współpracy kulturalnej i ruchu środowiska biznesowego” – powiedział premier Republiki Litewskiej Saulius Skvernelis.

Podczas spotkania firma LTG Link i spółka należąca do PKP Intercity podpisały list intencyjny, w którym już na drugą połowę 2021 roku zaplanowano połączenia litewskiej i polskiej stolicy wygodnym pociągiem spełniającym potrzeby współczesnych podróżnych. Planuje się, że podróż z Wilna do Warszawy lub z powrotem potrwa około 8 godzin.

Mantas Bartuška, szef grupy LTG, podkreślił znaczenie tego połączenia w kontekście projektu Rail Baltica. „To będzie wstęp do otwarcia linii Rail Baltica. Na początku spodziewamy się 35 tysięcy pasażerów rocznie, a szczyt podróżujących osiągniemy po zakończeniu budowy europejskiego toru do Wilna. Nie mam wątpliwości, że będzie to najpopularniejszy wybór jeśli chodzi o podróżowanie między tymi krajami” – powiedzial Mantas Bartuška, dyrektor generalny LTG.

Na spotkaniu Prezes Zarządu PKP S. A. Krzysztof Mamiński wyraził zadowolenie z pracy wykonanej przez Litwę i Polskę w celu zacieśniania współpracy w zakresie transportu kolejowego.

„Współpraca w zakresie transportu kolejowego pomiędzy naszymi krajami z każdym dniem nabiera tempa. Jestem bardzo zadowolony z tego rozwoju i cieszę się, że nasza praca przynosi wymierne efekty. Jestem przekonany, że podjęte działania stworzą nową alternatywę dla naszych społeczeństw i przedsiębiorców między Polską a Litwą, która spełni ich oczekiwania” – powiedział K. Mamiński.